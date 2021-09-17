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Глава Республики Алтай проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пришел на избирательный участок в первый день голосования, после чего выложил пост с видеозаписью в своем аккаунте в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:43
2021-09-17T14:43
2021-09-17T14:43
выборы в государственную думу
политика
республика алтай
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выборы в государственную думу
олег хорохордин
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БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пришел на избирательный участок в первый день голосования, после чего выложил пост с видеозаписью в своем аккаунте в Instagram."Начал рабочий день с посещения своего избирательного участка № 13 в здании Национальной библиотеки им. М.В. Чевалкова… Жители региона избирают депутатов Государственной Думы, депутата Республики Алтай по одному из избирательных округов, 11 глав сельских поселений, в ряде населенных пунктов – депутатов районных и сельских советов. Убежден, что большинство поддержит курс нашего президента, курс на укрепление государства, на стабильность и дальнейшее развитие", - написал глава региона.Он уточнил, что в Республике Алтай голосование стартовало в штатном режиме. Выборный процесс проходит на 236 избирательных участках с соблюдением всех противоэпидемических требований."Депутаты, которых мы сейчас выбираем, должны быть частью единой управленческой команды республики. Только конструктивное взаимодействие может гарантировать всем нам, что для наших местных, региональных проблем найдется федеральное решение. Призываю всех жителей Республики Алтай исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательные участки", - отметил Хорохордин.
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политика, республика алтай, госдума рф, выборы в государственную думу, олег хорохордин, россия
Глава Республики Алтай проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Республики Алтай Хорохордин проголосовал на выборах в Госдуму