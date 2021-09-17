Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму
Врио пензенского губернатора Мельниченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы
© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы.
"Сегодня начинается всероссийское голосование. Выбираем губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы. Одним из первых исполнил свой гражданский долг", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.
На выложенном Мельниченко видео запечатлено, как он получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования, а затем вышел и опустил их в урну. На вопрос о том, каково настроение, врио губернатора ответил: "Отличное".
Как уточнила пресс-служба правительства региона, в области работают 1067 избирательных участков.
"Все избирательные комиссии и участки к выборам готовы. Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок - всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования… Для нас главное - чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.