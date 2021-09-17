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Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму

Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:39

2021-09-17T14:39

2021-09-17T14:39

выборы в государственную думу

политика

пензенская область

госдума рф

выборы в государственную думу

олег мельниченко

россия

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САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Сегодня начинается всероссийское голосование. Выбираем губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы. Одним из первых исполнил свой гражданский долг", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.На выложенном Мельниченко видео запечатлено, как он получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования, а затем вышел и опустил их в урну. На вопрос о том, каково настроение, врио губернатора ответил: "Отличное".Как уточнила пресс-служба правительства региона, в области работают 1067 избирательных участков."Все избирательные комиссии и участки к выборам готовы. Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок - всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования… Для нас главное - чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.

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политика, пензенская область, госдума рф, выборы в государственную думу, олег мельниченко, россия