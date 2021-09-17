Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750536619.html
Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму
Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:39
2021-09-17T14:39
выборы в государственную думу
политика
пензенская область
госдума рф
выборы в государственную думу
олег мельниченко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750481029_0:115:1497:957_1920x0_80_0_0_6082bedd2e264e4b5a5ac0e62a16cc02.jpg
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы."Сегодня начинается всероссийское голосование. Выбираем губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы. Одним из первых исполнил свой гражданский долг", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.На выложенном Мельниченко видео запечатлено, как он получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования, а затем вышел и опустил их в урну. На вопрос о том, каково настроение, врио губернатора ответил: "Отличное".Как уточнила пресс-служба правительства региона, в области работают 1067 избирательных участков."Все избирательные комиссии и участки к выборам готовы. Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок - всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования… Для нас главное - чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована", - цитирует Мельниченко пресс-служба.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.
https://ria.ru/20210917/yavka-1750521068.html
пензенская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750481029_166:0:1497:998_1920x0_80_0_0_9a0b8c3b33739fee83b479d7360f0afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, пензенская область, госдума рф, выборы в государственную думу, олег мельниченко, россия
14:39 17.09.2021
 
Врио пензенского губернатора проголосовал на выборах в Госдуму

Врио пензенского губернатора Мельниченко проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 сен - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в пятницу проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы.
"Сегодня начинается всероссийское голосование. Выбираем губернатора Пензенской области и депутатов Государственной думы. Одним из первых исполнил свой гражданский долг", - написал Мельниченко в своем аккаунте в Instagram.
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 13:31Выборы в Государственную думу
В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
На выложенном Мельниченко видео запечатлено, как он получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования, а затем вышел и опустил их в урну. На вопрос о том, каково настроение, врио губернатора ответил: "Отличное".
Как уточнила пресс-служба правительства региона, в области работают 1067 избирательных участков.
"Все избирательные комиссии и участки к выборам готовы. Со стороны правительства Пензенской области оказана поддержка на приобретение санитайзеров, защитных масок - всего того, что необходимо для организации нормального процесса голосования… Для нас главное - чтобы люди себя чувствовали безопасно, чтобы возможность распространения коронавирусной инфекции была минимизирована", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пензенской области также проходят досрочные выборы губернатора.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПензенская областьГосдума РФВыборы в Государственную думуОлег МельниченкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния