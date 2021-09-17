https://ria.ru/20210917/vybory-1750533599.html

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили уровень организации выборов в Госдуму

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили уровень организации выборов в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатели от ПА ОДКБ оценили уровень организации выборов в Госдуму

Наблюдатели от ПА ОДКБ на высоком уровне оценивают организацию выборов в Госдуму и использование информационных технологий, заявил координатор миссии Арман... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:27

2021-09-17T14:27

2021-09-17T15:14

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Наблюдатели от ПА ОДКБ на высоком уровне оценивают организацию выборов в Госдуму и использование информационных технологий, заявил координатор миссии Арман Кожахметов."Мы были очень приятно удивлены уровню, во-первых, организации, а, во-вторых, использованию информационных компьютерных систем", - сказал Кожахметов журналистам после встречи миссии с председателем партии "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым в Госдуме.По его словам, такого рода шаги позволяют всем избирателям голосовать дистанционно, при этом он отметил, что все информационные системы защищены."И мы видим по количеству людей, которые зарегистрировались, чтобы использовать эту возможность, что они начинают доверять этой системе и пользоваться ею. Мы считаем, что таким образом, это облегчает процесс, а, во-вторых, это большой шаг вперед в части прозрачности", - пояснил Кожахметов.Он добавил, что в целом, наблюдатели "очень высоко" оценивают организацию работы. "Мы не видим какого-то ажиотажа, какой-то напряженности в обществе. Надеемся, все пройдет хорошо", - уточнил координатор миссии.Помимо этого, он поделился мнением по поводу практики проведения трехдневного голосования, о которой наблюдатели отзываются положительно."Нам пояснили, что в связи с пандемией это потребовало такого решения. Давайте посмотрим, как это оценят сами граждане, избиратели в первую очередь... Конечно, для бюджета это дополнительные траты, но с точки зрения безопасности здоровья...", - сказал Кожахметов.Также он отметил рост политической конкуренции в России. "В политику приходят новые лица. Это очень позитивно оценивается. Идет омоложение партий. И мы видим, что в целом идет рост", - заключил Кожахметов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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политика, севастополь, москва, одкб, госдума рф, россия