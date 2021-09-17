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Выборы в Государственную думу
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Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:26
2021-09-17T14:26
выборы в государственную думу
политика
еврейская автономная область
госдума рф
выборы в государственную думу
ростислав гольдштейн
россия
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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания региона.Гольдштейн свой выбор сделал на избирательном участке №9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина."Я решил проголосовать именно сегодня, в пятницу утром. При плотном рабочем графике это удобно. Не буду напоминать, что участие в выборах – гражданский долг каждого", - написал Гольдштейн на своей странице в Instagram.Губернатор ЕАО также отметил, что трехдневное голосование – это очень удобный формат для каждого избирателя. Все участки работают с восьми утра до восьми вечера, и все жители региона могут выбрать удобное время, чтобы проголосовать. Кроме того, такой формат работы помогает более равномерно распределить поток избирателей и не допустить скопления людей на участках, что снижает вероятность распространения коронавируса.В Еврейской автономной области 17 сентября в 8.00 (01.00 мск) открылись 183 участка. Здесь проходят выборы депутатов Госдумы по одномандатному округу №220. На место зарегистрировано семь кандидатов. Также выбирают депутатов заксобрания области. Всего в регионе проходят 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам. В ЕАО в списках избирателей - порядка 122 тысяч человек, сообщили в областном избиркоме.
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политика, еврейская автономная область, госдума рф, выборы в государственную думу, ростислав гольдштейн, россия
14:26 17.09.2021
 
Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Еврейской автономной области Гольдштейн проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРостислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания региона.
Гольдштейн свой выбор сделал на избирательном участке №9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина.
"Я решил проголосовать именно сегодня, в пятницу утром. При плотном рабочем графике это удобно. Не буду напоминать, что участие в выборах – гражданский долг каждого", - написал Гольдштейн на своей странице в Instagram.
Губернатор ЕАО также отметил, что трехдневное голосование – это очень удобный формат для каждого избирателя. Все участки работают с восьми утра до восьми вечера, и все жители региона могут выбрать удобное время, чтобы проголосовать. Кроме того, такой формат работы помогает более равномерно распределить поток избирателей и не допустить скопления людей на участках, что снижает вероятность распространения коронавируса.
В Еврейской автономной области 17 сентября в 8.00 (01.00 мск) открылись 183 участка. Здесь проходят выборы депутатов Госдумы по одномандатному округу №220. На место зарегистрировано семь кандидатов. Также выбирают депутатов заксобрания области. Всего в регионе проходят 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам. В ЕАО в списках избирателей - порядка 122 тысяч человек, сообщили в областном избиркоме.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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