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Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:26

2021-09-17T14:26

2021-09-17T14:26

выборы в государственную думу

политика

еврейская автономная область

госдума рф

выборы в государственную думу

ростислав гольдштейн

россия

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ХАБАРОВСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ и заксобрания региона.Гольдштейн свой выбор сделал на избирательном участке №9 имени Героя Советского Союза Иосифа Бумагина."Я решил проголосовать именно сегодня, в пятницу утром. При плотном рабочем графике это удобно. Не буду напоминать, что участие в выборах – гражданский долг каждого", - написал Гольдштейн на своей странице в Instagram.Губернатор ЕАО также отметил, что трехдневное голосование – это очень удобный формат для каждого избирателя. Все участки работают с восьми утра до восьми вечера, и все жители региона могут выбрать удобное время, чтобы проголосовать. Кроме того, такой формат работы помогает более равномерно распределить поток избирателей и не допустить скопления людей на участках, что снижает вероятность распространения коронавируса.В Еврейской автономной области 17 сентября в 8.00 (01.00 мск) открылись 183 участка. Здесь проходят выборы депутатов Госдумы по одномандатному округу №220. На место зарегистрировано семь кандидатов. Также выбирают депутатов заксобрания области. Всего в регионе проходят 16 кампаний, из них 14 - по муниципальным округам. В ЕАО в списках избирателей - порядка 122 тысяч человек, сообщили в областном избиркоме.

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политика, еврейская автономная область, госдума рф, выборы в государственную думу, ростислав гольдштейн, россия