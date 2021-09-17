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В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
Более 8% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 на выборах в Госдуму, сообщил журналистам глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:10
2021-09-17T14:10
2021-09-17T14:10
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Более 8% избирателей в Красноярском крае проголосовали к 15.00 на выборах в Госдуму, сообщил журналистам глава краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.В Красноярском крае 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы и депутатов заксобрания края. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в крае более 2 миллионов избирателей."По состоянию на 15.00 (11.00 мск) на выборах в Госдуму в целом проголосовало 169 780 избирателей, или 8,27%", - сообщил Подушкин.
красноярский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, красноярский край, госдума рф
В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
В Красноярском крае на выборах в Госдуму проголосовали более восьми процентов избирателей