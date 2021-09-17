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Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проголосовал вместе с супругой в первый день трёхдневного голосования. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:59

2021-09-17T13:59

2021-09-17T13:59

выборы в государственную думу

политика

орловская область

андрей клычков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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БРЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проголосовал вместе с супругой в первый день трёхдневного голосования.Он отметил, что на избирательных участках все организовано в строгом соответствии с законодательством, соблюдены санитарно-эпидемиологические меры, созданы необходимые условия для реализации конституционных прав и обеспечения максимальной прозрачности избирательного процесса.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и регионального парламента.

орловская область

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2021

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политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия