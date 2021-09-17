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Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проголосовал вместе с супругой в первый день трёхдневного голосования. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:59
2021-09-17T13:59
2021-09-17T13:59
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политика
орловская область
андрей клычков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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БРЯНСК, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что проголосовал вместе с супругой в первый день трёхдневного голосования.Он отметил, что на избирательных участках все организовано в строгом соответствии с законодательством, соблюдены санитарно-эпидемиологические меры, созданы необходимые условия для реализации конституционных прав и обеспечения максимальной прозрачности избирательного процесса.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Новгородской области в эти дни выбирают депутатов Государственной думы и регионального парламента.
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политика, орловская область, андрей клычков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Орловской области Клычков проголосовал на выборах в Госдуму