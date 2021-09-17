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В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
Более 5% избирателей в Хакасии проголосовали к 15.00 на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в избиркоме республики. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:49
2021-09-17T13:49
2021-09-17T13:49
выборы в государственную думу
политика
абаза
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Более 5% избирателей в Хакасии проголосовали к 15.00 на выборах в Госдуму, сообщили РИА Новости в избиркоме республики."Явка на 15.00 по Хакасии составила 22 627 человек, или 5,75% от общего числа избирателей... Жалоб (на ход голосования) в избирком не поступало, если какие спорные моменты на участках были, то они разрешались на месте. Все у нас нормально", - сказал собеседник агентства.В Хакасии, кроме Госдумы, проводится ещё 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. Избирателей в республике 393 698.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, абаза, республика хакасия, усть-абаканский район, госдума рф
В Хакасии более пяти процентов избирателей проголосовали на выборах
В Хакасии 5,75% процента избирателей проголосовали на выборах в Госдуму