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Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах

Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму и региональный парламент. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:28

2021-09-17T13:28

2021-09-17T13:28

выборы в государственную думу

политика

олег кувшинников

вологодская область

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму и региональный парламент."Стартовала избирательная кампания, которая продлится три дня. Я проголосовал сегодня... Сделали все, чтобы выборы в регионе прошли максимально открыто и честно. За этим следят многочисленные наблюдатели. Избирательные права земляков – под защитой", - написал Кувшинников в своем аккаунте в Instagram.Жители региона выбирают депутатов ГД и законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирают глав и депутатов советов городских и сельских поселений.По данным регионального избиркома, в 8 утра открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 000 человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, олег кувшинников, вологодская область, госдума рф