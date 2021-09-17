Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750520247.html
Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах
Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму и региональный парламент. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:28
2021-09-17T13:28
выборы в государственную думу
политика
олег кувшинников
вологодская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b82e887987f8e96b50e277d04efc083.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму и региональный парламент."Стартовала избирательная кампания, которая продлится три дня. Я проголосовал сегодня... Сделали все, чтобы выборы в регионе прошли максимально открыто и честно. За этим следят многочисленные наблюдатели. Избирательные права земляков – под защитой", - написал Кувшинников в своем аккаунте в Instagram.Жители региона выбирают депутатов ГД и законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирают глав и депутатов советов городских и сельских поселений.По данным регионального избиркома, в 8 утра открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 000 человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_0211f8f056bfbe7409988f22fe094474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, олег кувшинников, вологодская область, госдума рф
13:28 17.09.2021
 
Губернатор Вологодской области проголосовал на выборах

Глава Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников проголосовал в пятницу на выборах в Госдуму и региональный парламент.
"Стартовала избирательная кампания, которая продлится три дня. Я проголосовал сегодня... Сделали все, чтобы выборы в регионе прошли максимально открыто и честно. За этим следят многочисленные наблюдатели. Избирательные права земляков – под защитой", - написал Кувшинников в своем аккаунте в Instagram.
Жители региона выбирают депутатов ГД и законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах выбирают глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
По данным регионального избиркома, в 8 утра открылись все 932 постоянных избирательных участка в Вологодской области. В списках избирателей – более 922 000 человек, 11 850 из них проголосуют впервые. Особое внимание во время проведения голосования уделяется соблюдению санитарных норм. На каждом избирательном участке организовано измерение температуры, обработка рук антисептиком, каждый избиратель получает маску, перчатки и ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и все члены избирательных комиссий области.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаОлег КувшинниковВологодская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21В России запустили производство вакцины AstraZeneca против COVID-19
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
Лента новостейМолния