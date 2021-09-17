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Губернатор Забайкалья проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Забайкалья проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Забайкалья проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проголосовал на выборах в Государственную Думу, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:18

2021-09-17T13:18

2021-09-17T13:18

выборы в государственную думу

политика

чита

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проголосовал на выборах в Государственную Думу, сообщили в пресс-службе правительства региона."Всегда активно участвую в выборах, всегда стараюсь все добросовестно сделать. Я согласен с мыслью одного великого политика о том, что плохих руководителей назначают управлять те, кто не ходят на выборы. За три дня, думаю, все успеют посетить избирательные участки и сделать правильный выбор. Технически мы уже проводили выборы в несколько дней, наши выборы последние три года - одни из самых чистых и прозрачных в стране. Я поддерживаю всех. Я встречался со всеми кандидатами, которые этого хотели. Нам нужны сильные люди, которые будут не просто красным словцом поддерживать регион, а также уверенно ходить по кабинетам и добиваться лучшего для Забайкалья", - процитировали в пресс-службе Осипова.Губернатор проголосовал в Чите на избирательном участке №120.

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забайкальский край

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политика, чита, забайкальский край, александр осипов