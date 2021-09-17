https://ria.ru/20210917/vybory-1750515732.html

Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:16

2021-09-17T13:16

2021-09-17T13:34

политика

выборы в государственную думу

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки.Она поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут"."Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать ", - подчеркнула Памфилова.

https://ria.ru/20210917/smi-inoagenty-1750510675.html

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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия