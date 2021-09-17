13:16 17.09.2021 (обновлено: 13:34 17.09.2021)
Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму
Глава ЦИК Памфилова: провокаторов на выборах в Госдуму будет немало
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Она добавила, что для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки.
"Желающих, провокаторов, будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов "чистых", сколько "грязных". Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать, без стыда и совести", - сказала Памфилова.
Она поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут".
"Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать ", - подчеркнула Памфилова.