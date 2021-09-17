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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750515732.html
Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму
Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму
Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:16
2021-09-17T13:34
политика
выборы в государственную думу
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.Она добавила, что для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки.Она поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут"."Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать ", - подчеркнула Памфилова.
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политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
13:16 17.09.2021 (обновлено: 13:34 17.09.2021)
 
Памфилова призвала дать бой провокаторам на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: провокаторов на выборах в Госдуму будет немало

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Провокаторов на выборах будет немало, система будет готова давать им бой, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Я даже не сомневаюсь, что с учетом того негатива, который каждый день льется на головы, наших коллег в регионах ждут возможные провокации, желание выбить комиссии из ритма работы", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
13:04Выборы в Государственную думу
СМИ-иноагенты активно работают на выборах в Госдуму, заявила Памфилова
Она добавила, что для членов комиссий работает горячая линия правовой и психологической поддержки.
"Желающих, провокаторов, будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов "чистых", сколько "грязных". Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать, без стыда и совести", - сказала Памфилова.
Она поблагодарила всех наблюдателей, "которые добросовестно придут".
"Самые радикальные, самые оппозиционные. Если они найдут какие-то нарушения, мы им только спасибо скажем. Ну а провокаторам тоже будем бой давать ", - подчеркнула Памфилова.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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