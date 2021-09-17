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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750514439.html
Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму
Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму
Временно исполняющий обязанности главы республики Тува Владислав Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы, сообщает его... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:12
2021-09-17T13:12
выборы в государственную думу
политика
республика тыва
владимир путин
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
владислав ховалыг
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы республики Тува Владислав Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы, сообщает его пресс-служба.По данным пресс-службы, Ховалыг, баллотирующийся на пост руководителя региона, проголосовал на избирательном участке №27, который находится в здании Тувинского строительного техникума. Главу региона сопровождала его супруга. Перед голосованием избирателям измеряли температуру, на участке всех обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Самые бдительные граждане обращали внимание на работу видеорегистраторов, которые ведут запись в режиме реального времени.Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, республика тыва, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, владислав ховалыг
13:12 17.09.2021
 
Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму

Врио губернатора Тувы Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Госдумы

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы республики Тува Владислав Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы, сообщает его пресс-служба.
По данным пресс-службы, Ховалыг, баллотирующийся на пост руководителя региона, проголосовал на избирательном участке №27, который находится в здании Тувинского строительного техникума. Главу региона сопровождала его супруга. Перед голосованием избирателям измеряли температуру, на участке всех обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Самые бдительные граждане обращали внимание на работу видеорегистраторов, которые ведут запись в режиме реального времени.
"Всей семьей всегда стараемся голосовать с утра, выполнить свой гражданский долг. Нам, как и для любого гражданина России, важно реализовать свое право голоса. Мнение граждан очень важно для власти, для развития гражданского общества, а участие в выборах – это наша возможность влиять на систему власти", - сказал Ховалыг журналистам.
Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ТываВладимир ПутинГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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