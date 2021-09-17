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Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму

Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Врио главы Тувы проголосовал на выборах в Госдуму

Временно исполняющий обязанности главы республики Тува Владислав Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы, сообщает его... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:12

2021-09-17T13:12

2021-09-17T13:12

выборы в государственную думу

политика

республика тыва

владимир путин

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

владислав ховалыг

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы республики Тува Владислав Ховалыг проголосовал на выборах главы региона и депутатов Государственной думы, сообщает его пресс-служба.По данным пресс-службы, Ховалыг, баллотирующийся на пост руководителя региона, проголосовал на избирательном участке №27, который находится в здании Тувинского строительного техникума. Главу региона сопровождала его супруга. Перед голосованием избирателям измеряли температуру, на участке всех обеспечивали средствами индивидуальной защиты. Самые бдительные граждане обращали внимание на работу видеорегистраторов, которые ведут запись в режиме реального времени.Тува кроме депутатов Госдумы будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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политика, республика тыва, владимир путин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, владислав ховалыг