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Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдал свой голос на избирательном участке №72 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:09
2021-09-17T13:09
2021-09-17T13:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдал свой голос на избирательном участке №72 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе правительства региона.Как отмечают в пресс-службе областного правительства, голосование проходит с соблюдением противовирусных требований и регламентов. На входе проводится термометрия. Каждый избиратель получает маску, ручку.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Псковской области в эти дни также проходит голосование за кандидатов в депутаты областного заксобрания.
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политика, псковская область, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил ведерников, россия
Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Псковской области Ведерников проголосовал на выборах в Госдуму на участке №72