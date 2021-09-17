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Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Псковской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдал свой голос на избирательном участке №72 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:09

2021-09-17T13:09

2021-09-17T13:09

выборы в государственную думу

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госдума рф

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михаил ведерников

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдал свой голос на избирательном участке №72 в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили в пресс-службе правительства региона.Как отмечают в пресс-службе областного правительства, голосование проходит с соблюдением противовирусных требований и регламентов. На входе проводится термометрия. Каждый избиратель получает маску, ручку.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Псковской области в эти дни также проходит голосование за кандидатов в депутаты областного заксобрания.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псковская область, госдума рф, выборы в государственную думу, михаил ведерников, россия