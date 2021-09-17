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Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:07
2021-09-17T13:07
2021-09-17T13:07
выборы в государственную думу
политика
самарская область
дмитрий азаров
самарская губернская дума
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САМАРА, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы."Свой выбор сделал в родной школе. Избирательные участки будут работать с 8.00 (7.00 мск) до 20.00 (19.00 мск) включительно до воскресенья", - написал Азаров в своем аккаунте в Instagram.В регионе работают 1804 участковые избирательные комиссии.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, самарская область, дмитрий азаров, самарская губернская дума
Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы