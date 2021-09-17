Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750510339.html
Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в Доме дружбы народов в Ижевске,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:02
2021-09-17T13:02
выборы в государственную думу
политика
ижевск
госдума рф
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:290:2778:1852_1920x0_80_0_0_479ea2bc562199a4062c86e3c2bd8b9d.jpg
УФА, 17 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в Доме дружбы народов в Ижевске, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Выборы очень важны для республики. От того, кто будет представлять интересы жителей региона в Государственной думе зависит и развитие региона, и реализация национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин", - заявил журналистам Бречалов.В республике 17, 18 и 19 сентября будут работать порядка 1,2 тысячи избирательных участков и почти 3 тысячи наблюдателей.По данным регионального избиркома, видеонаблюдение будет вестись все три дня голосования на 485 избирательных участках и во всех 34 территориальных избирательных комиссиях, на остальных участках будет осуществляться видеофиксация. Помимо выборов в Госдуму РФ, в 25 районах Удмуртии будут выбирать членов советов депутатов муниципальных округов.
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585178045_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9625455cb728b1dbf00c8881086ac67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, ижевск, госдума рф, александр бречалов
13:02 17.09.2021
 
Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 17 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в Доме дружбы народов в Ижевске, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
"Выборы очень важны для республики. От того, кто будет представлять интересы жителей региона в Государственной думе зависит и развитие региона, и реализация национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин", - заявил журналистам Бречалов.
В республике 17, 18 и 19 сентября будут работать порядка 1,2 тысячи избирательных участков и почти 3 тысячи наблюдателей.
По данным регионального избиркома, видеонаблюдение будет вестись все три дня голосования на 485 избирательных участках и во всех 34 территориальных избирательных комиссиях, на остальных участках будет осуществляться видеофиксация. Помимо выборов в Госдуму РФ, в 25 районах Удмуртии будут выбирать членов советов депутатов муниципальных округов.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуПолитикаИжевскГосдума РФАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Путин объяснил, почему работает в режиме изоляции
14:20Мосгоризбирком опроверг сообщение о вбросе на одном из участков
14:19В Бурятии проголосовали более девяти процентов избирателей
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
Лента новостейМолния