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Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Удмуртии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в Доме дружбы народов в Ижевске,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:02

2021-09-17T13:02

2021-09-17T13:02

выборы в государственную думу

политика

ижевск

госдума рф

александр бречалов

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УФА, 17 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов с супругой Еленой проголосовали на выборах в Госдуму на избирательном участке, расположенном в Доме дружбы народов в Ижевске, сообщили в пресс-службе руководителя региона."Выборы очень важны для республики. От того, кто будет представлять интересы жителей региона в Государственной думе зависит и развитие региона, и реализация национальных проектов, которые инициировал президент Владимир Владимирович Путин", - заявил журналистам Бречалов.В республике 17, 18 и 19 сентября будут работать порядка 1,2 тысячи избирательных участков и почти 3 тысячи наблюдателей.По данным регионального избиркома, видеонаблюдение будет вестись все три дня голосования на 485 избирательных участках и во всех 34 территориальных избирательных комиссиях, на остальных участках будет осуществляться видеофиксация. Помимо выборов в Госдуму РФ, в 25 районах Удмуртии будут выбирать членов советов депутатов муниципальных округов.

ижевск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ижевск, госдума рф, александр бречалов