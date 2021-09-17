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Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:56

2021-09-17T12:56

2021-09-17T12:56

выборы в государственную думу

политика

кемеровская область

новокузнецк

госдума рф

сергей цивилев

россия

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КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Губернатор Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Государственную думу", – говорится в сообщении."Это историческое событие, праздник для всей страны. Долг каждого гражданина Российской Федерации — прийти на выборы и выразить гражданскую позицию. Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано", — приводятся в сообщении слова Цивилева.На территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Госдуму восьмого созыва. Также будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, кемеровская область, новокузнецк, госдума рф, сергей цивилев, россия