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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750508121.html
Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба администрации правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:56
2021-09-17T12:56
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
новокузнецк
госдума рф
сергей цивилев
россия
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КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба администрации правительства региона."Губернатор Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Государственную думу", – говорится в сообщении."Это историческое событие, праздник для всей страны. Долг каждого гражданина Российской Федерации — прийти на выборы и выразить гражданскую позицию. Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано", — приводятся в сообщении слова Цивилева.На территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Госдуму восьмого созыва. Также будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, кемеровская область, новокузнецк, госдума рф, сергей цивилев, россия
12:56 17.09.2021
 
Губернатор Кузбасса проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба администрации правительства региона.
"Губернатор Сергей Цивилев проголосовал на выборах в Государственную думу", – говорится в сообщении.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Это историческое событие, праздник для всей страны. Долг каждого гражданина Российской Федерации — прийти на выборы и выразить гражданскую позицию. Голосование — это возможность для каждого повлиять на будущее всей страны, Кузбасса, своей малой родины. В процессе голосования оценил, как оборудованы избирательные участки. Могу сказать, что все четко, хорошо организовано", — приводятся в сообщении слова Цивилева.
На территории Кузбасса проходит 19 избирательных кампаний, основные — выборы в Госдуму восьмого созыва. Также будет обновлен Совет народных депутатов в Кемерово и Новокузнецке. Довыборы в областной парламент по 22-му округу пройдут в Мысках.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаКемеровская областьНовокузнецкГосдума РФСергей ЦивилевРоссия
 
 
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