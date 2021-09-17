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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750506049.html
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:49
2021-09-17T12:50
выборы в государственную думу
политика
архангельская область
александр цыбульский
россия
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, сообщила пресс-служба главы региона."По моему мнению, это долг каждого гражданина. Если ты чувствуешь ответственность за будущее своей страны и за будущее региона, то надо прийти и выразить свою гражданскую и политическую позицию", – отметил Цыбульский.Он высоко оценил условия проведения голосования, в частности, соблюдение мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.
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политика, архангельская область, александр цыбульский, россия
12:49 17.09.2021 (обновлено: 12:50 17.09.2021)
 
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Архангельской области Цыбульский проголосовал на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, сообщила пресс-служба главы региона.
"По моему мнению, это долг каждого гражданина. Если ты чувствуешь ответственность за будущее своей страны и за будущее региона, то надо прийти и выразить свою гражданскую и политическую позицию", – отметил Цыбульский.
Он высоко оценил условия проведения голосования, в частности, соблюдение мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАрхангельская областьАлександр ЦыбульскийРоссия
 
 
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