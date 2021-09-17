https://ria.ru/20210917/vybory-1750506049.html

Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:49

2021-09-17T12:49

2021-09-17T12:50

выборы в государственную думу

политика

архангельская область

александр цыбульский

россия

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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, сообщила пресс-служба главы региона."По моему мнению, это долг каждого гражданина. Если ты чувствуешь ответственность за будущее своей страны и за будущее региона, то надо прийти и выразить свою гражданскую и политическую позицию", – отметил Цыбульский.Он высоко оценил условия проведения голосования, в частности, соблюдение мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

архангельская область

россия

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политика, архангельская область, александр цыбульский, россия