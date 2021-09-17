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Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:49
2021-09-17T12:49
2021-09-17T12:50
выборы в государственную думу
политика
архангельская область
александр цыбульский
россия
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МУРМАНСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский посетил областной Дом молодежи, где на избирательном участке №71 одним из первых принял участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы VIII созыва, сообщила пресс-служба главы региона."По моему мнению, это долг каждого гражданина. Если ты чувствуешь ответственность за будущее своей страны и за будущее региона, то надо прийти и выразить свою гражданскую и политическую позицию", – отметил Цыбульский.Он высоко оценил условия проведения голосования, в частности, соблюдение мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.Выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва будут проходить в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Также в эту избирательную кампанию жителям Архангельской области предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, архангельская область, александр цыбульский, россия
12:49 17.09.2021 (обновлено: 12:50 17.09.2021)
Архангельский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Архангельской области Цыбульский проголосовал на выборах депутатов Госдумы