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Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:47

2021-09-17T12:47

2021-09-17T12:47

выборы в государственную думу

политика

волгоградская область

госдума рф

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона."Губернатор Волгоградской области сегодня одним из первых в регионе реализовал свое избирательное право. Андрей Бочаров посетил участок, организованный в здании волгоградского планетария", - говорится в сообщении.По данным избирательной комиссии Волгоградской области, в регионе 1464 избирательных участка. Всего избирателей, по данным ведомства, в регионе более 1,8 миллиона человек.

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, волгоградская область, госдума рф, андрей бочаров