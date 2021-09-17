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Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:47
2021-09-17T12:47
2021-09-17T12:47
выборы в государственную думу
политика
волгоградская область
госдума рф
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы в первый день голосования, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона."Губернатор Волгоградской области сегодня одним из первых в регионе реализовал свое избирательное право. Андрей Бочаров посетил участок, организованный в здании волгоградского планетария", - говорится в сообщении.По данным избирательной комиссии Волгоградской области, в регионе 1464 избирательных участка. Всего избирателей, по данным ведомства, в регионе более 1,8 миллиона человек.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, волгоградская область, госдума рф, андрей бочаров
Глава Волгоградской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы