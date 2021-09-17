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Калининградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Калининградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Калининградский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в день своего рождения проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T12:44

2021-09-17T12:44

2021-09-17T12:44

выборы в государственную думу

политика

калининград

калининградская область

калининградская областная дума

госдума рф

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в день своего рождения проголосовал на выборах депутатов Госдумы, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства."В первый день голосования губернатор вместе с женой и младшим сыном пришли на избирательный участок №332. Антон Алиханов и его супруга Дарья проголосовали по месту жительства, поставив отметки в избирательных бюллетенях и опустив их в КОИБ", - сообщили в пресс-службе, отметив, что 17 сентября главе региона исполнилось 35 лет.Жители Калининградской области выбирают депутатов Государственной думы, 40 депутатов Калининградской областной думы и 125 депутатов окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде. Проголосовать можно в один из трех дней – 17, 18, 19 сентября, избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера.По информации областной избирательной комиссии, численность избирателей в Калининградской области составляет более 822 тысяч человек. В регионе образован 561 избирательный участок (555 — постоянных и еще шесть временных — в СИЗО и лечебных учреждениях). Все они работают с соблюдением мер санитарной защиты, оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации.Видеооснащение обеспечит беспрерывную запись процесса голосования в течение всех трех дней. Трансляция с камер идет на специальный портал, доступ к которому есть у всех партий, их региональных отделений, зарегистрировавших списки кандидатов, у кандидатов на выборах депутатов Госдумы, а также у общественной палаты Калининградской области, которая проводит в дни выборов онлайн-марафон "Выборы 2021".

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, калининград, калининградская область, калининградская областная дума, госдума рф, антон алиханов