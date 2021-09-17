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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750497262.html
Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах
Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах
Представители СПЧ сейчас находятся в 11 регионах страны, где следят за чистотой проведения выборов, но в первой половине дня проблемных сообщений не поступало,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T12:12
2021-09-17T12:12
выборы в государственную думу
общество
смоленская область
свердловская область
александр брод
госдума рф
дальний восток
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Представители СПЧ сейчас находятся в 11 регионах страны, где следят за чистотой проведения выборов, но в первой половине дня проблемных сообщений не поступало, хотя локальные нарушения фиксируются, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод."Коллеги по СПЧ, которые сейчас находятся в разных регионах, не сообщали о серьёзных нарушениях. От одной коллеги было сообщение о том, что возникли проблемы при дистанционном голосовании, но с проблемой уже разбираются. Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьезного. По линии Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" коллеги говорят, что явка на Дальнем Востоке высокая, что демонстрирует качество подготовки к выборам", – подчеркнул Брод.Впрочем, без проблемных моментов не обошлось. Как отметил член СПЧ, его коллеги из Свердловской области сейчас разбираются с ситуацией, которая произошла на участке 1356 железнодорожного района. По предварительным данным, там были задержаны два человека, которые, предположительно, предлагали людям проголосовать за 500 рублей.Также, по информации, имеющейся у члена СПЧ, сегодня появились сообщения о том, что в Свердловской и Смоленской областях, якобы, сгоняли бюджетников на избирательные участки."Наши коллеги посетили эти участки, но никаких очередей и подозрительных активностей не обнаружили. Никаких жалоб на административное давление не поступало", – отметил Брод.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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свердловская область
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общество, смоленская область, свердловская область, александр брод, госдума рф, дальний восток
12:12 17.09.2021
 
Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах

Члены СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах, но сообщили о локальных нарушениях

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Представители СПЧ сейчас находятся в 11 регионах страны, где следят за чистотой проведения выборов, но в первой половине дня проблемных сообщений не поступало, хотя локальные нарушения фиксируются, заявил РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
"Коллеги по СПЧ, которые сейчас находятся в разных регионах, не сообщали о серьёзных нарушениях. От одной коллеги было сообщение о том, что возникли проблемы при дистанционном голосовании, но с проблемой уже разбираются. Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьезного. По линии Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" коллеги говорят, что явка на Дальнем Востоке высокая, что демонстрирует качество подготовки к выборам", – подчеркнул Брод.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Впрочем, без проблемных моментов не обошлось. Как отметил член СПЧ, его коллеги из Свердловской области сейчас разбираются с ситуацией, которая произошла на участке 1356 железнодорожного района. По предварительным данным, там были задержаны два человека, которые, предположительно, предлагали людям проголосовать за 500 рублей.
"Факта подкупа не было зафиксировано. Полиция проводит проверку, а общественный штаб держит ситуацию на контроле", – добавил Брод.
Также, по информации, имеющейся у члена СПЧ, сегодня появились сообщения о том, что в Свердловской и Смоленской областях, якобы, сгоняли бюджетников на избирательные участки.
"Наши коллеги посетили эти участки, но никаких очередей и подозрительных активностей не обнаружили. Никаких жалоб на административное давление не поступало", – отметил Брод.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Выборы в Государственную думуОбществоСмоленская областьСвердловская областьАлександр БродГосдума РФДальний Восток
 
 
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