https://ria.ru/20210917/vybory-1750492506.html

В группе мобильного реагирования в Москве рассказали о жалобах на участках

В группе мобильного реагирования в Москве рассказали о жалобах на участках - РИА Новости, 17.09.2021

В группе мобильного реагирования в Москве рассказали о жалобах на участках

Несколько жалоб поступило на выборах в Москве, все они рассмотрены, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель группы... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:54

2021-09-17T11:54

2021-09-17T11:54

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Несколько жалоб поступило на выборах в Москве, все они рассмотрены, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель группы мобильного реагирования Максим Буре."Было несколько кейсов. Первое нарушение, которое пришло, это участок 776, поступила жалоба, что зарегистрировался на электронное голосование якобы уже умерший человек. Информацию мы проверили, человек жив-здоров. Ещё была жалоба с 325 участка, что наблюдатель не могла попасть на участок, мы разобрались с этой ситуацией, тоже все в порядке, просто перепутали списки. И была жалоба с 395 участка и с 397, что люди с временной регистрацией получают два бюллетеня, что является нарушением. На самом деле, по федеральному закону, если человек зарегистрирован более 3 месяцев, он имеет право на получение двух бюллетеней", - рассказал Буре.Он отметил, что нарушений намного меньше, потому что пятница не выходной день. И выразил надежду, что нарушений больше не станет.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750456947.html

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политика, москва, госдума рф