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Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму
Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму
Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова приняла участие в выборах депутатов Госдумы, а также тюменского и югорского парламентов,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:42
2021-09-17T11:42
2021-09-17T11:42
ханты-мансийский автономный округ
политика
ханты-мансийск
наталья комарова
тюменская областная дума
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова приняла участие в выборах депутатов Госдумы, а также тюменского и югорского парламентов, сообщает департамент общественных и внешних связей региона."В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора, по обеспечению безопасности людей. Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор", - приводятся в сообщении слова губернатора.Глава региона традиционно проголосовала на избирательном участке № 294, расположенном в КДЦ "Октябрь" в Ханты-Мансийске, и отдала свои голоса по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва, депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской областной думы, а также депутатов думы Ханты-Мансийска.Как подчеркнула Комарова, для обеспечения легитимности и безопасности выборов в автономном округе был создан Центр общественного наблюдения, в состав которого вошли 1745 человек, он обеспечивает видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное и правовое сопровождение возникающих вопросов.В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – жителям региона предстоит выбрать 360 депутатов в думы всех уровней – от Государственной до местных дум. Каждый житель ХМАО, придя на избирательный участок, получит от шести до девяти бюллетеней, в зависимости от территории.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, ханты-мансийск, наталья комарова, тюменская областная дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия
Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму
Губернатор Югры Комарова проголосовала на выборах в Госдуму и региональные парламенты