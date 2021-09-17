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Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму

Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Югры проголосовала на выборах в Госдуму

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова приняла участие в выборах депутатов Госдумы, а также тюменского и югорского парламентов,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:42

2021-09-17T11:42

2021-09-17T11:42

ханты-мансийский автономный округ

политика

ханты-мансийск

наталья комарова

тюменская областная дума

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова приняла участие в выборах депутатов Госдумы, а также тюменского и югорского парламентов, сообщает департамент общественных и внешних связей региона."В ходе подготовки к этому важнейшему событию в Югре были приняты все необходимые меры, предусмотренные регламентами Роспотребнадзора, по обеспечению безопасности людей. Важно, чтобы люди имели предусмотренную законодательством Российской Федерации возможность сделать выбор", - приводятся в сообщении слова губернатора.Глава региона традиционно проголосовала на избирательном участке № 294, расположенном в КДЦ "Октябрь" в Ханты-Мансийске, и отдала свои голоса по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва, депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской областной думы, а также депутатов думы Ханты-Мансийска.Как подчеркнула Комарова, для обеспечения легитимности и безопасности выборов в автономном округе был создан Центр общественного наблюдения, в состав которого вошли 1745 человек, он обеспечивает видеонаблюдение за избирательными процессами, информационное, экспертное и правовое сопровождение возникающих вопросов.В течение трех дней – с 17 по 19 сентября – жителям региона предстоит выбрать 360 депутатов в думы всех уровней – от Государственной до местных дум. Каждый житель ХМАО, придя на избирательный участок, получит от шести до девяти бюллетеней, в зависимости от территории.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

ханты-мансийск

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ханты-мансийск, наталья комарова, тюменская областная дума, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ханты-мансийский автономный округ, россия