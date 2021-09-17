11:11 17.09.2021 (обновлено: 11:20 17.09.2021)
В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства
Член ЦИК Лопатин: серьезных атак на ресурсы ведомства не наблюдаем
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не наблюдается, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
"Как мы уже говорили, используем современные технологии по противодействию с учётом того, что традиционно в дни голосования активность возрастает. Сегодня всё идёт в штатном режиме, серьезных активностей мы пока не наблюдаем", - сказал Лопатин РИА Новости.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".