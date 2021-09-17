https://ria.ru/20210917/vybory-1750481958.html

В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства

В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства - РИА Новости, 17.09.2021

В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства

Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:11

2021-09-17T11:11

2021-09-17T11:20

выборы в государственную думу

общество

политика

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не наблюдается, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин."Как мы уже говорили, используем современные технологии по противодействию с учётом того, что традиционно в дни голосования активность возрастает. Сегодня всё идёт в штатном режиме, серьезных активностей мы пока не наблюдаем", - сказал Лопатин РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210917/ataki-1750465489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии