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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481958.html
В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства
В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства - РИА Новости, 17.09.2021
В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства
Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:11
2021-09-17T11:20
выборы в государственную думу
общество
политика
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не наблюдается, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин."Как мы уже говорили, используем современные технологии по противодействию с учётом того, что традиционно в дни голосования активность возрастает. Сегодня всё идёт в штатном режиме, серьезных активностей мы пока не наблюдаем", - сказал Лопатин РИА Новости.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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общество, политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
11:11 17.09.2021 (обновлено: 11:20 17.09.2021)
 
В ЦИК рассказали об атаках на ресурсы ведомства

Член ЦИК Лопатин: серьезных атак на ресурсы ведомства не наблюдаем

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Активность вокруг ресурсов Центризбиркома традиционно возрастает в дни выборов, но пока все в штатном режиме, серьезных потенциально опасных активностей не наблюдается, заявил РИА Новости член ЦИК Антон Лопатин.
"Как мы уже говорили, используем современные технологии по противодействию с учётом того, что традиционно в дни голосования активность возрастает. Сегодня всё идёт в штатном режиме, серьезных активностей мы пока не наблюдаем", - сказал Лопатин РИА Новости.
Баннер с символикой выборов в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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