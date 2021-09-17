https://ria.ru/20210917/vybory-1750481530.html

В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов

В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов - РИА Новости, 17.09.2021

В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предлагает руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке проведения выборов. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:10

2021-09-17T11:10

2021-09-17T11:10

выборы в государственную думу

политика

григорий карасин

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

элла памфилова

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750477365_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_febb32e69b335a4e5a251e4635e1d324.jpg

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предлагает руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке проведения выборов.В ходе встречи с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Госдумы сенатор напомнил, что Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод была принята почти 20 лет назад."Этот документ качественно отличается от набора правил, которые постоянно изобретают какие-то злонамеренные люди с тем, чтобы (оценивать) выборы в разных странах в зависимости от их вкусов, их политических приоритетов. С этим мириться нельзя", - подчеркнул Карасин.По его словам, Конвенция – это хорошая основа для честного наблюдения за выборами для того, чтобы навести порядок в этой сфере, "лишить возможности горе-философов и горе-политиков омрачать национальные выборы в государствах".Карасин также напомнил об еще одной инициативе – о создании международного института по мониторингу выборов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает глава ЦИК Элла Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

https://ria.ru/20210917/moskva-1750480279.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, григорий карасин, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, элла памфилова, обсе, россия