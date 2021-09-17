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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481530.html
В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов
В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов - РИА Новости, 17.09.2021
В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предлагает руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке проведения выборов. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:10
2021-09-17T11:10
выборы в государственную думу
политика
григорий карасин
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
элла памфилова
обсе
россия
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предлагает руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке проведения выборов.В ходе встречи с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Госдумы сенатор напомнил, что Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод была принята почти 20 лет назад."Этот документ качественно отличается от набора правил, которые постоянно изобретают какие-то злонамеренные люди с тем, чтобы (оценивать) выборы в разных странах в зависимости от их вкусов, их политических приоритетов. С этим мириться нельзя", - подчеркнул Карасин.По его словам, Конвенция – это хорошая основа для честного наблюдения за выборами для того, чтобы навести порядок в этой сфере, "лишить возможности горе-философов и горе-политиков омрачать национальные выборы в государствах".Карасин также напомнил об еще одной инициативе – о создании международного института по мониторингу выборов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает глава ЦИК Элла Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
https://ria.ru/20210917/moskva-1750480279.html
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политика, григорий карасин, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, элла памфилова, обсе, россия
11:10 17.09.2021
 
В Совфеде призвали руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов

Сенатор Карасин предложил руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке выборов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин предлагает руководствоваться Конвенцией МПА СНГ при оценке проведения выборов.
В ходе встречи с группой международных наблюдателей от МПА СНГ на выборах депутатов Госдумы сенатор напомнил, что Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод была принята почти 20 лет назад.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Этот документ качественно отличается от набора правил, которые постоянно изобретают какие-то злонамеренные люди с тем, чтобы (оценивать) выборы в разных странах в зависимости от их вкусов, их политических приоритетов. С этим мириться нельзя", - подчеркнул Карасин.
По его словам, Конвенция – это хорошая основа для честного наблюдения за выборами для того, чтобы навести порядок в этой сфере, "лишить возможности горе-философов и горе-политиков омрачать национальные выборы в государствах".
Карасин также напомнил об еще одной инициативе – о создании международного института по мониторингу выборов.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Несмотря на обширное число наблюдателей на предстоящих выборах, впервые с 1990-х годов ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
Тем не менее на выборах в этом году будет хороший, полноценный пул международных наблюдателей, полагает глава ЦИК Элла Памфилова. Международные наблюдатели будут представлять 55 государств и 10 международных организаций, всего их будет 250, заявляла она.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
11:05Выборы в Государственную думу
Более 350 тысяч москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
 
Выборы в Государственную думуПолитикаГригорий КарасинБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФЭлла ПамфиловаОБСЕРоссия
 
 
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