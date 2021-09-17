11:09 17.09.2021 (обновлено: 11:19 17.09.2021)
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Тюменской области Моор проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент
© AP Photo / Pavel GolovkinВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
© AP Photo / Pavel Golovkin
ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона отметил, что как избиратель испытывает чувство ответственности за будущее региона и страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Глава региона в пятницу пришел голосовать на избирательный участок в средней школе № 69 в Тюмени.
"Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, это чувство ответственности за будущее региона и страны. Мы выбираем новые составы Государственной думы и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны", - сказал Моор.
В восемь утра в Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме, сообщил ранее председатель областного избиркома Игорь Халин. За ходом голосования в течение трех дней будут следить три тысячи общественных наблюдателей. В Центре общественного наблюдения Тюменской области, который расположился в дворце творчества "Пионер" желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию с камер из участковых избирательных комиссий.