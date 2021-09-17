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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481254.html
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму
Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:09
2021-09-17T11:19
выборы в государственную думу
политика
тюмень
тюменская область
тюменская областная дума
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона отметил, что как избиратель испытывает чувство ответственности за будущее региона и страны, сообщает корреспондент РИА Новости.Глава региона в пятницу пришел голосовать на избирательный участок в средней школе № 69 в Тюмени."Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, это чувство ответственности за будущее региона и страны. Мы выбираем новые составы Государственной думы и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны", - сказал Моор.В восемь утра в Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме, сообщил ранее председатель областного избиркома Игорь Халин. За ходом голосования в течение трех дней будут следить три тысячи общественных наблюдателей. В Центре общественного наблюдения Тюменской области, который расположился в дворце творчества "Пионер" желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию с камер из участковых избирательных комиссий.
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политика, тюмень, тюменская область, тюменская областная дума, александр моор
11:09 17.09.2021 (обновлено: 11:19 17.09.2021)
 
Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Тюменской области Моор проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент

© AP Photo / Pavel GolovkinВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона отметил, что как избиратель испытывает чувство ответственности за будущее региона и страны, сообщает корреспондент РИА Новости.
Глава региона в пятницу пришел голосовать на избирательный участок в средней школе № 69 в Тюмени.
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"Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, это чувство ответственности за будущее региона и страны. Мы выбираем новые составы Государственной думы и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны", - сказал Моор.
В восемь утра в Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме, сообщил ранее председатель областного избиркома Игорь Халин. За ходом голосования в течение трех дней будут следить три тысячи общественных наблюдателей. В Центре общественного наблюдения Тюменской области, который расположился в дворце творчества "Пионер" желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию с камер из участковых избирательных комиссий.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаТюменьТюменская областьТюменская областная ДумаАлександр Моор
 
 
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