https://ria.ru/20210917/vybory-1750481254.html

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Тюменской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:09

2021-09-17T11:09

2021-09-17T11:19

выборы в государственную думу

политика

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тюменская область

тюменская областная дума

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор в первый день голосования принял участие в выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы - глава региона отметил, что как избиратель испытывает чувство ответственности за будущее региона и страны, сообщает корреспондент РИА Новости.Глава региона в пятницу пришел голосовать на избирательный участок в средней школе № 69 в Тюмени."Самое главное чувство, которое я испытываю сегодня как избиратель, это чувство ответственности за будущее региона и страны. Мы выбираем новые составы Государственной думы и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны", - сказал Моор.В восемь утра в Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, голосование проходит в штатном режиме, сообщил ранее председатель областного избиркома Игорь Халин. За ходом голосования в течение трех дней будут следить три тысячи общественных наблюдателей. В Центре общественного наблюдения Тюменской области, который расположился в дворце творчества "Пионер" желающие могут посмотреть онлайн-трансляцию с камер из участковых избирательных комиссий.

https://ria.ru/20210917/melikov-1750478063.html

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политика, тюмень, тюменская область, тюменская областная дума, александр моор