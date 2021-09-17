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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750481085.html
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов
В шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование (ДЭГ), явка уже превышает 30 процентов от записавшихся, сообщил заместитель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T11:08
2021-09-17T11:51
выборы в государственную думу
политика
цик рф
россия
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование (ДЭГ), явка уже превышает 30 процентов от записавшихся, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Поучаствовать в процессе онлайн можно в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Для этого нужно было заранее зарегистрироваться.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, цик рф, россия
11:08 17.09.2021 (обновлено: 11:51 17.09.2021)
 
Явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов

Замглавы ЦИК: явка на выборах в шести субъектах превысила 30 процентов

© AP Photo / Pavel GolovkinВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. В шести регионах России, где доступно электронное дистанционное голосование (ДЭГ), явка уже превышает 30 процентов от записавшихся, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Но все еще впереди. Я думаю, что к вечеру голосование будет на 75-80 процентов по ДЭГ. В целом активность большая", — добавил он.

Поучаствовать в процессе онлайн можно в Москве, Севастополе, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. Для этого нужно было заранее зарегистрироваться.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
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Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.
Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".
Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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