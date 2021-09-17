https://ria.ru/20210917/vybory-1750473565.html
Избирком опроверг обвинения в нарушениях на участке во Владивостоке
Избирком опроверг обвинения в нарушениях на участке во Владивостоке - РИА Новости, 17.09.2021
Избирком опроверг обвинения в нарушениях на участке во Владивостоке
Избирком Приморья опроверг обвинения одного из кандидатов на выборах в нарушениях на избирательном участке №742 во Владивостоке, где его доверенному лицу якобы... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:45
2021-09-17T10:45
2021-09-17T10:56
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ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости. Избирком Приморья опроверг обвинения одного из кандидатов на выборах в нарушениях на избирательном участке №742 во Владивостоке, где его доверенному лицу якобы не дали ознакомиться с документами участковой комиссии."Члены краевой избирательной комиссии проверили доводы, опубликованные кандидатом в соцсетях, в том числе благодаря видеокамерам, установленным на участке", - говорится в Telegram-канале правительства Приморья. Там не уточняется, о каком кандидате идет речь.По словам заместителя председателя краевой избирательной комиссии Романа Охотникова, чьей видеокомментарий опубликован в Telegram-канале, на видеозаписи на участок приходит человек, который "сходу начинает требовать что-то от участковой комиссии".Он отметил, что по закону, доверенные лица кандидатов не имеют прав наблюдателей, и прав знакомиться с документами участковой комиссии у них нет.Кроме того, Охотников прокомментировал еще одно видео с этого же участка. "Комиссию обвинили в том, что она не пронумеровала бюллетени, но по закону запрещено нумеровать бюллетени. Если речь шла о том, что комиссия не поставила печать, то заверение избирательных бюллетеней производится для того, чтобы выдать его избирателю. И все бюллетени, которые выдавались избирателям, были надлежащим образом защищены", - отметил он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье выбирают депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания, также проходит ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.
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РИА Новости
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политика, владивосток, госдума рф
10:45 17.09.2021 (обновлено: 10:56 17.09.2021)
Избирком опроверг обвинения в нарушениях на участке во Владивостоке
Избирком опроверг обвинения одного из кандидатов в нарушениях на участке во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен – РИА Новости.
Избирком Приморья опроверг обвинения одного из кандидатов на выборах в нарушениях на избирательном участке №742 во Владивостоке
, где его доверенному лицу якобы не дали ознакомиться с документами участковой комиссии.
"Члены краевой избирательной комиссии проверили доводы, опубликованные кандидатом в соцсетях, в том числе благодаря видеокамерам, установленным на участке", - говорится в Telegram-канале правительства Приморья
. Там не уточняется, о каком кандидате идет речь.
По словам заместителя председателя краевой избирательной комиссии Романа Охотникова, чьей видеокомментарий опубликован в Telegram-канале, на видеозаписи на участок приходит человек, который "сходу начинает требовать что-то от участковой комиссии".
"Прежде... надо представить свои документы. Мы посмотрели запись с камеры видеонаблюдения и убедились, что данный гражданин не предъявлял документов комиссии. Справедливо председатель комиссии попросила его это сделать. Тем не менее он решил снять ролик, в котором обвинить комиссию в том, что она не работает и не дает знакомиться со списком документов. Когда мы разобрались, оказалось, что это доверенное лицо одного из кандидатов", - сказал Охотников.
Он отметил, что по закону, доверенные лица кандидатов не имеют прав наблюдателей, и прав знакомиться с документами участковой комиссии у них нет.
Кроме того, Охотников прокомментировал еще одно видео с этого же участка. "Комиссию обвинили в том, что она не пронумеровала бюллетени, но по закону запрещено нумеровать бюллетени. Если речь шла о том, что комиссия не поставила печать, то заверение избирательных бюллетеней производится для того, чтобы выдать его избирателю. И все бюллетени, которые выдавались избирателям, были надлежащим образом защищены", - отметил он.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Приморье выбирают депутатов Госдумы
восьмого созыва, депутатов краевого законодательного собрания, также проходит ряд выборов местного уровня. По данным на июль 2021 года, в Приморье зарегистрировано 1 433 850 избирателей.