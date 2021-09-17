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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750465142.html
Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону
Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.09.2021
Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней,... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:12
2021-09-17T10:12
выборы в государственную думу
политика
армения
ростов-на-дону
госдума рф
южный военный округ
вадим астафьев
александр дворников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней, отведенных на голосование в этом году, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей в области – 3 182 628 человек."Командующий ЮВО проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Бюллетени для голосования он получил на одном из избирательных участков города Ростова-на-Дону по месту регистрации", - отметил Астафьев.Следом за Дворниковым на избирательный участок прибыли представители командования ЮВО, офицеры штаба округа и военнослужащие Ростовского гарнизона, закрепленные за данным избирательным участком.Военнослужащие ЮВО принимают участие в голосовании на избирательных участках по месту своей регистрации. На территории воинских частей развернуто 25 избирательных участков, в том числе семь – на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один - на спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Общая численность электората из категории военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов их семей составляет порядка 240 тысяч человек.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750464568.html
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политика, армения, ростов-на-дону, госдума рф, южный военный округ, вадим астафьев, александр дворников, россия
10:12 17.09.2021
 
Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону

Командующий ЮВО Дворников проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке
Военнослужащие во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней, отведенных на голосование в этом году, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей в области – 3 182 628 человек.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
10:10Выборы в Государственную думу
Турчак проголосовал на выборах в Госдуму
"Командующий ЮВО проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Бюллетени для голосования он получил на одном из избирательных участков города Ростова-на-Дону по месту регистрации", - отметил Астафьев.
Следом за Дворниковым на избирательный участок прибыли представители командования ЮВО, офицеры штаба округа и военнослужащие Ростовского гарнизона, закрепленные за данным избирательным участком.
Военнослужащие ЮВО принимают участие в голосовании на избирательных участках по месту своей регистрации. На территории воинских частей развернуто 25 избирательных участков, в том числе семь – на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один - на спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Общая численность электората из категории военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов их семей составляет порядка 240 тысяч человек.
Юнус-Бек Евкуров - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
09:36Выборы в Государственную думу
Замминистра обороны Евкуров проголосовал в Рязани
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАрменияРостов-на-ДонуГосдума РФЮжный военный округВадим АстафьевАлександр ДворниковРоссия
 
 
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