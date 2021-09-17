https://ria.ru/20210917/vybory-1750465142.html

Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону

Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 17.09.2021

Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней,... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T10:12

2021-09-17T10:12

2021-09-17T10:12

выборы в государственную думу

политика

армения

ростов-на-дону

госдума рф

южный военный округ

вадим астафьев

александр дворников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750462365_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_322dc2d2efeec9726122a367e5f8134f.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней, отведенных на голосование в этом году, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей в области – 3 182 628 человек."Командующий ЮВО проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Бюллетени для голосования он получил на одном из избирательных участков города Ростова-на-Дону по месту регистрации", - отметил Астафьев.Следом за Дворниковым на избирательный участок прибыли представители командования ЮВО, офицеры штаба округа и военнослужащие Ростовского гарнизона, закрепленные за данным избирательным участком.Военнослужащие ЮВО принимают участие в голосовании на избирательных участках по месту своей регистрации. На территории воинских частей развернуто 25 избирательных участков, в том числе семь – на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один - на спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Общая численность электората из категории военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов их семей составляет порядка 240 тысяч человек.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750464568.html

https://ria.ru/20210917/evkurov-1750458791.html

армения

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, армения, ростов-на-дону, госдума рф, южный военный округ, вадим астафьев, александр дворников, россия