Командующий ЮВО проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону
Командующий ЮВО Дворников проголосовал на выборах депутатов Госдумы в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ в первый из трех дней, отведенных на голосование в этом году, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе работают свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей в области – 3 182 628 человек.
"Командующий ЮВО проголосовал на выборах в Госдуму РФ. Бюллетени для голосования он получил на одном из избирательных участков города Ростова-на-Дону по месту регистрации", - отметил Астафьев.
Следом за Дворниковым на избирательный участок прибыли представители командования ЮВО, офицеры штаба округа и военнослужащие Ростовского гарнизона, закрепленные за данным избирательным участком.
Военнослужащие ЮВО принимают участие в голосовании на избирательных участках по месту своей регистрации. На территории воинских частей развернуто 25 избирательных участков, в том числе семь – на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии и один - на спасательном буксире Черноморского флота "Капитан Гурьев". Общая численность электората из категории военнослужащих, гражданского персонала воинских частей и учреждений ЮВО, а также членов их семей составляет порядка 240 тысяч человек.