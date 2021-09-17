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Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщается на его официальном сайте. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:02
2021-09-17T10:02
политика
госдума рф
элла памфилова
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщается на его официальном сайте."В пятницу, 17 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации", - говорится в сообщении.Пушилин отметил, что возможность проголосовать на выборах в Госдуму у граждан России, проживающих в ДНР, появилась впервые. Он назвал это событие историческим."Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – приводятся слова Пушилина на его официальном сайте.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
донецкая народная республика
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политика, госдума рф, элла памфилова, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
10:02 17.09.2021
 
Глава ДНР проголосовал на выборах в Госдуму

Глава ДНР Пушилин проголосовал на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ, сообщается на его официальном сайте.
"В пятницу, 17 сентября, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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Пушилин отметил, что возможность проголосовать на выборах в Госдуму у граждан России, проживающих в ДНР, появилась впервые. Он назвал это событие историческим.
"Могу сказать за себя: я рад и горд, что такая возможность у нас, наконец, появилась. Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – приводятся слова Пушилина на его официальном сайте.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
04:17Выборы в Государственную думу
Процедура выборов в Государственную думу РФ
 
ПолитикаГосдума РФЭлла ПамфиловаДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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