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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750460943.html
В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков
В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков - РИА Новости, 17.09.2021
В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков
Более 95% избирательных участков в Подмосковье охвачено видеонаблюдением, на остальных 5% - в больницах и СИЗО - ведется видеорегистрация, заявил председатель... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:49
2021-09-17T09:49
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
выборы в государственную думу
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в Подмосковье охвачено видеонаблюдением, на остальных 5% - в больницах и СИЗО - ведется видеорегистрация, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."Более 95% (участков) у нас покрыто видеонаблюдением, которое подключено к нашему социальному порталу... Оставшиеся почти 5% участковых комиссий, которые располагаются в больницах и в следственных изоляторах, там применяется видеорегистрация", - сообщил Березкин на брифинге "Об открытии избирательных участков".По его словам, также на некоторых участках, где голосуют специальные войска, используются видеорегистрация и видеофиксация как в ходе голосования, так и на этапе хранения бюллетений.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750117095.html
https://ria.ru/20210914/videonablyudenie-1750022444.html
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф, выборы в государственную думу
09:49 17.09.2021
 
В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков

Мособлизбирком: в Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖенщина во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке
Женщина во время голосования на выборах в Госдуму во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в Подмосковье охвачено видеонаблюдением, на остальных 5% - в больницах и СИЗО - ведется видеорегистрация, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.
"Более 95% (участков) у нас покрыто видеонаблюдением, которое подключено к нашему социальному порталу... Оставшиеся почти 5% участковых комиссий, которые располагаются в больницах и в следственных изоляторах, там применяется видеорегистрация", - сообщил Березкин на брифинге "Об открытии избирательных участков".
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По его словам, также на некоторых участках, где голосуют специальные войска, используются видеорегистрация и видеофиксация как в ходе голосования, так и на этапе хранения бюллетений.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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