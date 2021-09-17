https://ria.ru/20210917/vybory-1750460943.html

В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков

В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков - РИА Новости, 17.09.2021

В Подмосковье видеонаблюдение ведется на 95% участков

Более 95% избирательных участков в Подмосковье охвачено видеонаблюдением, на остальных 5% - в больницах и СИЗО - ведется видеорегистрация, заявил председатель... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:49

2021-09-17T09:49

2021-09-17T09:49

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

госдума рф

выборы в государственную думу

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ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен - РИА Новости. Более 95% избирательных участков в Подмосковье охвачено видеонаблюдением, на остальных 5% - в больницах и СИЗО - ведется видеорегистрация, заявил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."Более 95% (участков) у нас покрыто видеонаблюдением, которое подключено к нашему социальному порталу... Оставшиеся почти 5% участковых комиссий, которые располагаются в больницах и в следственных изоляторах, там применяется видеорегистрация", - сообщил Березкин на брифинге "Об открытии избирательных участков".По его словам, также на некоторых участках, где голосуют специальные войска, используются видеорегистрация и видеофиксация как в ходе голосования, так и на этапе хранения бюллетений.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210915/nablyudateli-1750117095.html

https://ria.ru/20210914/videonablyudenie-1750022444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, московская область (подмосковье), госдума рф, выборы в государственную думу