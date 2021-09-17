https://ria.ru/20210917/vybory-1750459798.html

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Венедиктов рассказал о ходе онлайн-голосования в Москве

Некоторые пользователи московской платформы для голосования на выборах ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока, сообщил руководитель общественного штаба РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:43

2021-09-17T09:43

2021-09-17T09:43

выборы в государственную думу

политика

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москва

алексей венедиктов (журналист)

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выборы в государственную думу

мосгоризбирком

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи московской платформы для голосования на выборах ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока, сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.Ранее в сети появились сообщения, что пользователи Московской платформы для голосования не могут получить доступ к сайту и проголосовать. Позже Мосгоризбирком сообщил, что портал mos.ru и программное обеспечение дистанционного электронного голосования действуют в штатном режиме."Сейчас на электронном голосовании примерно 47 тысяч запросов в минуту, поэтому некоторые избиратели ожидают выдачу бюллетеней", - сообщил Венедиктов на брифинге.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210917/moskva-1750457685.html

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политика, технологии, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, выборы в государственную думу, мосгоризбирком, россия