https://ria.ru/20210917/vybory-1750455946.html
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:20
2021-09-17T09:20
2021-09-17T09:20
выборы в государственную думу
политика
чебоксарский район
госдума рф
олег николаев (политик)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564093320_0:69:1375:842_1920x0_80_0_0_28541400c4c37dd11e1446758b948710.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает пресс-служба главы региона.В Чувашии с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва."Очень важно каждому прийти на избирательные участки и воспользоваться правом на выбор, потому что так мы реализуем принцип народовластия, заложенный в Конституции РФ. Таким образом мы закрепляем вектор развития страны и республики на ближайшие пять лет", - сказал Николаев журналистам.Как сообщили в республиканском избиркоме, в 8.00 в пятницу в Чувашии открылись 1 108 избирательных участков, все они работают в штатном режиме. На всех участках ведется видеонаблюдение: на 350 с численностью свыше тысячи избирателей - в режиме онлайн, на остальных 758 участках – в режиме записи.
чебоксарский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564093320_82:0:1295:910_1920x0_80_0_0_be1b653b5247b28d0fa7482a2393799e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чебоксарский район, госдума рф, олег николаев (политик), россия
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чувашии Николаев проголосовал на выборах в Госдуму одним из первых на своем участке