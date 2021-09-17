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Выборы в Государственную думу
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Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:20
2021-09-17T09:20
выборы в государственную думу
политика
чебоксарский район
госдума рф
олег николаев (политик)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает пресс-служба главы региона.В Чувашии с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва."Очень важно каждому прийти на избирательные участки и воспользоваться правом на выбор, потому что так мы реализуем принцип народовластия, заложенный в Конституции РФ. Таким образом мы закрепляем вектор развития страны и республики на ближайшие пять лет", - сказал Николаев журналистам.Как сообщили в республиканском избиркоме, в 8.00 в пятницу в Чувашии открылись 1 108 избирательных участков, все они работают в штатном режиме. На всех участках ведется видеонаблюдение: на 350 с численностью свыше тысячи избирателей - в режиме онлайн, на остальных 758 участках – в режиме записи.
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политика, чебоксарский район, госдума рф, олег николаев (политик), россия
09:20 17.09.2021
 
Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чувашии Николаев проголосовал на выборах в Госдуму одним из первых на своем участке

© Фото : официальный сайт Олега НиколаеваОлег Николаев
Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : официальный сайт Олега Николаева
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает пресс-служба главы региона.
В Чувашии с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.
"Очень важно каждому прийти на избирательные участки и воспользоваться правом на выбор, потому что так мы реализуем принцип народовластия, заложенный в Конституции РФ. Таким образом мы закрепляем вектор развития страны и республики на ближайшие пять лет", - сказал Николаев журналистам.
Как сообщили в республиканском избиркоме, в 8.00 в пятницу в Чувашии открылись 1 108 избирательных участков, все они работают в штатном режиме. На всех участках ведется видеонаблюдение: на 350 с численностью свыше тысячи избирателей - в режиме онлайн, на остальных 758 участках – в режиме записи.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаЧебоксарский районГосдума РФОлег Николаев (политик)Россия
 
 
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