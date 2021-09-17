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Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Чувашии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:20

2021-09-17T09:20

выборы в государственную думу

политика

чебоксарский район

госдума рф

олег николаев (политик)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев вместе с супругой проголосовал по месту прописки на избирательном участке в поселке Сюктерка Чебоксарского района, сообщает пресс-служба главы региона.В Чувашии с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва."Очень важно каждому прийти на избирательные участки и воспользоваться правом на выбор, потому что так мы реализуем принцип народовластия, заложенный в Конституции РФ. Таким образом мы закрепляем вектор развития страны и республики на ближайшие пять лет", - сказал Николаев журналистам.Как сообщили в республиканском избиркоме, в 8.00 в пятницу в Чувашии открылись 1 108 избирательных участков, все они работают в штатном режиме. На всех участках ведется видеонаблюдение: на 350 с численностью свыше тысячи избирателей - в режиме онлайн, на остальных 758 участках – в режиме записи.

чебоксарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, чебоксарский район, госдума рф, олег николаев (политик), россия