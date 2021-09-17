Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750455045.html
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:17
2021-09-17T09:18
выборы в государственную думу
москва
московская городская избирательная комиссия
юрий ермолов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378333_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_bd8b3b5c3c43a616e4f98a16cb485ad1.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу."Больше 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий приступили к работе. Все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на сегодняшний момент нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сказал Ермолов.Он отметил, что на участках обеспечены санитарные требования.
https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750378333_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_ba5db0846e254b999b52e2348aff0c62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов
09:17 17.09.2021 (обновлено: 09:18 17.09.2021)
 
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму

Глава МГИК Ермолов: выборы в Москве проходят в штатном режиме

© РИА Новости / Алексей МайшевПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу.
"Больше 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий приступили к работе. Все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на сегодняшний момент нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сказал Ермолов.
Он отметил, что на участках обеспечены санитарные требования.
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
Выборы в Государственную думуМоскваМосковская городская избирательная комиссияЮрий Ермолов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Мурманской области около 25 тысяч человек проголосовали онлайн
14:13Умерла актриса Голливуда Джейн Пауэлл
14:11Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме 0:13
14:10В Красноярском крае проголосовали более восьми процентов избирателей
14:08Мосгоризбирком опроверг сообщение о групповом голосовании
14:08Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму
14:07Путин рассказал о выгодах от переезда штаб-квартиры Газпрома в Петербург
14:07Глава Карачаево-Черкесии проголосовал на выборах в Госдуму
14:05Путин предложил выплатить защитникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
14:04Страны ШОС выступили за скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане
14:03Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шарик
14:01Саратовский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму
13:59Глава Орловской области проголосовал на выборах в Госдуму
13:59СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
13:58На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки
13:58Власти Фарер пересмотрят правила охоты на дельфинов
13:55Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
13:53В Омской области проголосовали 8,5 процента избирателей к 15:00
13:53Избирком опроверг данные о "вчерашнем" видео с участка в Новосибирске
13:51В Воронежской области задержали подозреваемого в нападении на отдел полиции
Лента новостейМолния