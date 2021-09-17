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В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T09:17
2021-09-17T09:17
2021-09-17T09:18
выборы в государственную думу
москва
московская городская избирательная комиссия
юрий ермолов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу."Больше 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий приступили к работе. Все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на сегодняшний момент нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сказал Ермолов.Он отметил, что на участках обеспечены санитарные требования.
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москва, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов
09:17 17.09.2021 (обновлено: 09:18 17.09.2021)
В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму
Глава МГИК Ермолов: выборы в Москве проходят в штатном режиме