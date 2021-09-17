https://ria.ru/20210917/vybory-1750455045.html

В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму

В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве не выявили нарушений на выборах в Госдуму

Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:17

2021-09-17T09:17

2021-09-17T09:18

выборы в государственную думу

москва

московская городская избирательная комиссия

юрий ермолов

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Задержек, нарушений на голосовании в Москве нет, все идет в штатном режиме, сообщил журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в пятницу."Больше 46 тысяч членов участковых избирательных комиссий приступили к работе. Все идет в штатном режиме, задержек, нарушений на сегодняшний момент нет. Я надеюсь, что так будет и дальше", - сказал Ермолов.Он отметил, что на участках обеспечены санитарные требования.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская городская избирательная комиссия, юрий ермолов