https://ria.ru/20210917/vybory-1750454223.html

В Москве дистанционно проголосовали более 13 тысяч избирателей

В Москве дистанционно проголосовали более 13 тысяч избирателей - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве дистанционно проголосовали более 13 тысяч избирателей

За час после начала электронного голосования свой выбор сделали более 13 тысяч москвичей, сообщается на профильном портале. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T09:08

2021-09-17T09:08

2021-09-17T10:08

выборы в государственную думу

политика

москва

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. За час после начала электронного голосования свой выбор сделали более 13 тысяч москвичей, сообщается на профильном портале.В этом году голосовать онлайн решили 2 014 765 избирателей, а еще 5 572 235 — в традиционном формате.В столице открылись 3486 участков, в том числе четыре — в ковидных госпиталях и три УИК дистанционного электронного голосования. Участки в стационарах и ковидариях будут работать один день, 19 сентября, остальные — все три дня.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Гражданам предстоит определить новый состав Госдумы. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Кроме того, в 46 регионах пройдут выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов предстоит определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии, которые выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по количеству зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".Согласно жеребьевке, в бюллетене объединения будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210916/vybory-1750249840.html

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политика, москва, выборы в государственную думу