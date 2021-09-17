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Первый день выборов в Госдуму. Трансляция
Первый день выборов в Госдуму. Трансляция - РИА Новости, 17.09.2021
Первый день выборов в Госдуму. Трансляция
В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T08:00
2021-09-17T08:00
2021-09-17T08:52
выборы в государственную думу
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В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
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РИА Новости
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96
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LIVE: Выборы в Госдуму. Первый день голосования
LIVE: Выборы в Госдуму. Первый день голосования
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РИА Новости
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выборы в государственную думу, видео
Первый день выборов в Госдуму. Трансляция
В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
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08:00 17.09.2021 (обновлено: 08:52 17.09.2021)
Первый день выборов в Госдуму. Трансляция
В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, с 08:00 до 20:00 каждый день. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней во всех 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.