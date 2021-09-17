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СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода
СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода - РИА Новости, 17.09.2021
СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T01:51
2021-09-17T01:51
2021-09-17T01:51
в мире
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода, сообщает ганский телеканал TV3 Ghana.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Кроме того, сообщество ввело санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению в результате мятежа президента Гвинеи Альфы Конде.По данным телеканала, председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру заявил журналистам после саммита, что сообщество привержено поддержке возврата Гвинеи к гражданскому правлению.Согласно коммюнике саммита, текст которого был опубликован порталом Guineenews, санкции ЭКОВАС включают запрет на поездки членам созданного военными в Гвинее Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и их семьям, а также замораживание их финансовых активов.Ранее телеканал TV3 Ghana со ссылкой на главу МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей сообщал, что ЭКОВАС проведет чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Гвинее, 16 сентября.Портал Mosaique Guinee сообщил, что делегация ЭКОВАС прибыла в Гвинею, чтобы встретиться с мятежниками, задержавшими президента страны Альфу Конде. Председатель комиссии объединения Жан-Клод Касси Бру заявил, что члены делегации встретились и поговорили со свергнутым в ходе мятежа военных президентом в столице страны Конакри и что с ним все в порядке.Ранее портал Media Guinee сообщил, что ЭКОВАС приостанавливает членство Гвинеи и требует освобождения президента Конде.
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в мире, аккра, гана, альфа конде
СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода
TV3 Ghana: западноафриканские лидеры потребовали провести досрочные выборы в Гвинее
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре
приняло решение потребовать у Гвинеи
проведения выборов в течение полугода, сообщает ганский телеканал TV3 Ghana.
СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде
находится под контролем военных в безопасном месте.
"Западноафриканские лидеры единогласно приняли решение потребовать от властей Гвинеи организации выборов в течение шести месяцев, чтобы вернуть страну к конституционному правлению", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, сообщество ввело санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению в результате мятежа президента Гвинеи Альфы Конде.
По данным телеканала, председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру заявил журналистам после саммита, что сообщество привержено поддержке возврата Гвинеи к гражданскому правлению.
Согласно коммюнике саммита, текст которого был опубликован порталом Guineenews, санкции ЭКОВАС включают запрет на поездки членам созданного военными в Гвинее Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и их семьям, а также замораживание их финансовых активов.
Ранее телеканал TV3 Ghana со ссылкой на главу МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей сообщал, что ЭКОВАС проведет чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Гвинее, 16 сентября.
Портал Mosaique Guinee сообщил, что делегация ЭКОВАС прибыла в Гвинею, чтобы встретиться с мятежниками, задержавшими президента страны Альфу Конде. Председатель комиссии объединения Жан-Клод Касси Бру заявил, что члены делегации встретились и поговорили со свергнутым в ходе мятежа военных президентом в столице страны Конакри
и что с ним все в порядке.
Ранее портал Media Guinee сообщил, что ЭКОВАС приостанавливает членство Гвинеи и требует освобождения президента Конде.