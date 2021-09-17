https://ria.ru/20210917/vybory-1750436634.html

СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода

СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода - РИА Новости, 17.09.2021

СМИ: ЭКОВАС потребовало проведения выборов в Гвинее в течение полугода

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:51

2021-09-17T01:51

2021-09-17T01:51

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альфа конде

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в столице Ганы Аккре приняло решение потребовать у Гвинеи проведения выборов в течение полугода, сообщает ганский телеканал TV3 Ghana.СМИ 5 сентября сообщили о госперевороте в Гвинее. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Кроме того, сообщество ввело санкции в отношении ряда военных, причастных к свержению в результате мятежа президента Гвинеи Альфы Конде.По данным телеканала, председатель комиссии ЭКОВАС Жан-Клод Касси Бру заявил журналистам после саммита, что сообщество привержено поддержке возврата Гвинеи к гражданскому правлению.Согласно коммюнике саммита, текст которого был опубликован порталом Guineenews, санкции ЭКОВАС включают запрет на поездки членам созданного военными в Гвинее Национального комитета по сплочению и развитию (CNRD) и их семьям, а также замораживание их финансовых активов.Ранее телеканал TV3 Ghana со ссылкой на главу МИД Ганы Ширли Айоркор Ботчвей сообщал, что ЭКОВАС проведет чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Гвинее, 16 сентября.Портал Mosaique Guinee сообщил, что делегация ЭКОВАС прибыла в Гвинею, чтобы встретиться с мятежниками, задержавшими президента страны Альфу Конде. Председатель комиссии объединения Жан-Клод Касси Бру заявил, что члены делегации встретились и поговорили со свергнутым в ходе мятежа военных президентом в столице страны Конакри и что с ним все в порядке.Ранее портал Media Guinee сообщил, что ЭКОВАС приостанавливает членство Гвинеи и требует освобождения президента Конде.

https://ria.ru/20210910/gvineya-1749531638.html

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в мире, аккра, гана, альфа конде