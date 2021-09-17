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Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T14:32
2021-09-17T14:32
2021-09-17T14:32
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политика
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игорь артамонов
россия
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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает обладминистрация.В Липецкой области в 8 часов утра открылись 878 избирательных участков, из них 360 оборудованы системой видеонаблюдения, остальные – видеофиксаторами."Свой выбор сделал. Друзья, призываю последовать моему примеру и прийти на избирательные участки", - написал Артамонов в своем Instagram.В Липецкой области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрированы 913 503 избирателя.
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РИА Новости
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политика, липецкая область, госдума рф, выборы в государственную думу, игорь артамонов, россия
Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Липецкой области Артамонов проголосовал на выборах в Госдуму и облсовет