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Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Липецкой области проголосовал на выборах в Госдуму

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает обладминистрация. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

2021-09-17T14:32

выборы в государственную думу

политика

липецкая область

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выборы в государственную думу

игорь артамонов

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 сен – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в выборах депутатов Госдумы, а также областного парламента, сообщает обладминистрация.В Липецкой области в 8 часов утра открылись 878 избирательных участков, из них 360 оборудованы системой видеонаблюдения, остальные – видеофиксаторами."Свой выбор сделал. Друзья, призываю последовать моему примеру и прийти на избирательные участки", - написал Артамонов в своем Instagram.В Липецкой области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрированы 913 503 избирателя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, липецкая область, госдума рф, выборы в государственную думу, игорь артамонов, россия