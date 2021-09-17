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Президент Польши узнал о своей несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ
Президент Польши узнал о своей несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ - РИА Новости, 17.09.2021
Президент Польши узнал о своей несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ
Президент Польши Анджей Дуда узнал о дате своей несостоявшейся встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ, сообщил польский лидер в интервью изданию... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:00
2021-09-17T13:00
в мире
варшава
катовице
ангела меркель
анджей дуда
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ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда узнал о дате своей несостоявшейся встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ, сообщил польский лидер в интервью изданию Polska Times.Меркель посетила Варшаву в прошлую субботу. Среди прочего планировалась ее встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. В последний момент немецкая сторона была проинформирована о том, что встреча с Меркель не вписывается в график польского президента."Я могу выразить только изумление, что так это дело было организовано таким образом. Фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ", - сказал Дуда.Он пояснил, что в этот день у него заранее был запланирован визит в Катовице. "Мне очень жаль, но в тот день у меня гораздо раньше было запланировано участие в важных торжествах. Я согласовал несколькими месяцами ранее с председателем профсоюза Солидарность, что я буду присутствовать в Домброве-Гурничей на годовщине соглашения, которое было подписано в Катовице. Никогда там еще не было Главы государства, и в связи с этим и для Солидарности, и для героев тех дней было очень важно, чтобы этот праздник был должным образом подчеркнут", - пояснил польский президент."Если бы я хотел встретиться в Варшаве с канцлером Меркель, мне пришлось бы отказаться от участия в значительной части этих торжеств", - заключил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/polsha-1750212893.html
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в мире, варшава, катовице, ангела меркель, анджей дуда
13:00 17.09.2021
 
Президент Польши узнал о своей несостоявшейся встрече с Меркель из СМИ

Президент Польши Дуда узнал о своей несостоявшейся встрече с канцлером ФРГ Меркель из СМИ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда узнал о дате своей несостоявшейся встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель из СМИ, сообщил польский лидер в интервью изданию Polska Times.
Меркель посетила Варшаву в прошлую субботу. Среди прочего планировалась ее встречи с президентом Польши Анджеем Дудой. В последний момент немецкая сторона была проинформирована о том, что встреча с Меркель не вписывается в график польского президента.
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"Я могу выразить только изумление, что так это дело было организовано таким образом. Фактически было так, что о дате встречи с Ангелой Меркель мы были проинформированы через СМИ", - сказал Дуда.
Он пояснил, что в этот день у него заранее был запланирован визит в Катовице. "Мне очень жаль, но в тот день у меня гораздо раньше было запланировано участие в важных торжествах. Я согласовал несколькими месяцами ранее с председателем профсоюза Солидарность, что я буду присутствовать в Домброве-Гурничей на годовщине соглашения, которое было подписано в Катовице. Никогда там еще не было Главы государства, и в связи с этим и для Солидарности, и для героев тех дней было очень важно, чтобы этот праздник был должным образом подчеркнут", - пояснил польский президент.
"Если бы я хотел встретиться в Варшаве с канцлером Меркель, мне пришлось бы отказаться от участия в значительной части этих торжеств", - заключил он.
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