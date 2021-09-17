https://ria.ru/20210917/vrachi-1750542086.html
В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19
В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021
В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19
Памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса, открыли в Москве у Музея истории медицины Сеченовского университета. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:00
2021-09-17T15:00
2021-09-17T17:45
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
российская академия художеств
михаил мурашко
земля
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса, открыли в Москве у Музея истории медицины Сеченовского университета.Памятник представляет собой монументальную стелу. На лицевой части установлена посвятительная надпись: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле размещена выполненная из бронзы скульптурная композиция, которая рассказывает о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей - планета Земля с меридианами и картой России. Памятник установлен по инициативе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Автор монумента - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков."Москва приняла на себя главный удар пандемии. И уже многие месяцы система здравоохранения Москвы работает в мобилизационном режиме. Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы вся система работала как часы. И это главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания, без того, чтобы оказать психологическую поддержку в трудную минуту и профессиональную качественную медицинскую помощь", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии.Мэр поблагодарил тех, кто выступил с инициативой по установке памятника. При этом, отметил он, главный памятник, "который поставили себе сами врачи и медработники, - это 1,5 миллиона вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч спасенных жизней". "Нынешний памятник символизирует очень сложный, очень трудный этап нашей жизни. Я уверен, что мы победим и пандемию, и любые другие трудности. Низкий поклон врачам", - сказал Собянин.Со своей стороны вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии памятника подчеркнула важность чествования медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией. "Сегодня особое событие, которое связано с чествованием подвига медицинских работников, людей, которые с самых первых минут оказались на передовой в борьбе с невидимым врагом - пандемией коронавирусной инфекции, которая длится во всем мире уже полтора года", - сказала Голикова.Она отметила, что врачи делают все возможное для того, чтобы преодолеть пандемию и спасти человеческие жизни. "Наши уважаемые доктора, наши волонтеры, наши студенты, водители скорой медицинской помощи, медицинские сестры, нянечки, большая армия людей, которые так или иначе посвятили себя самому дорогому - спасению человеческой жизни", - добавила она.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также поблагодарил врачей и всех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией - волонтеров, младший медицинский персонал, разработчиков вакцин и других. "На каждое поколение выпадает испытание, на наше выпало испытание пандемией. Мы столкнулись с неизвестной болезнью... несмотря на то, что каждый из нас испытывает чувство тревоги, чувство опасения, они вошли в "красные" зоны, начали оказывать помощь пациентам", - сказал Мурашко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/pamyatnik-1599674907.html
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, российская академия художеств, михаил мурашко, земля, салават щербаков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.
Памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса, открыли в Москве
у Музея истории медицины Сеченовского университета.
Памятник представляет собой монументальную стелу. На лицевой части установлена посвятительная надпись: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле размещена выполненная из бронзы скульптурная композиция, которая рассказывает о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей - планета Земля
с меридианами и картой России
. Памятник установлен по инициативе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
. Автор монумента - академик Российской академии художеств
, народный художник России Салават Щербаков
.
"Москва приняла на себя главный удар пандемии. И уже многие месяцы система здравоохранения Москвы работает в мобилизационном режиме. Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы вся система работала как часы. И это главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания, без того, чтобы оказать психологическую поддержку в трудную минуту и профессиональную качественную медицинскую помощь", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин
во время церемонии.
Мэр поблагодарил тех, кто выступил с инициативой по установке памятника. При этом, отметил он, главный памятник, "который поставили себе сами врачи и медработники, - это 1,5 миллиона вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч спасенных жизней". "Нынешний памятник символизирует очень сложный, очень трудный этап нашей жизни. Я уверен, что мы победим и пандемию, и любые другие трудности. Низкий поклон врачам", - сказал Собянин.
Со своей стороны вице-премьер РФ Татьяна Голикова
на открытии памятника подчеркнула важность чествования медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией. "Сегодня особое событие, которое связано с чествованием подвига медицинских работников, людей, которые с самых первых минут оказались на передовой в борьбе с невидимым врагом - пандемией коронавирусной инфекции, которая длится во всем мире уже полтора года", - сказала Голикова.
Она отметила, что врачи делают все возможное для того, чтобы преодолеть пандемию и спасти человеческие жизни. "Наши уважаемые доктора, наши волонтеры, наши студенты, водители скорой медицинской помощи, медицинские сестры, нянечки, большая армия людей, которые так или иначе посвятили себя самому дорогому - спасению человеческой жизни", - добавила она.
"По сей день 280 тысяч наших медицинских работников трудятся на передовой в красной зоне. К сожалению, кого-то из них не стало, не стало, потому что они были на боевом посту... Этот памятник, памятник победителям, останется в веках. Мы с вами будем уходить, а он, воплощенный в камне, будет оставаться здесь и будет напоминать нам о борьбе и нашем единении", - сказала Голикова.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также поблагодарил врачей и всех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией - волонтеров, младший медицинский персонал, разработчиков вакцин и других. "На каждое поколение выпадает испытание, на наше выпало испытание пандемией. Мы столкнулись с неизвестной болезнью... несмотря на то, что каждый из нас испытывает чувство тревоги, чувство опасения, они вошли в "красные" зоны, начали оказывать помощь пациентам", - сказал Мурашко.