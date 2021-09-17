https://ria.ru/20210917/vrachi-1750542086.html

В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19

В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19 - РИА Новости, 17.09.2021

В Москве открыли памятник врачам, борющимся с COVID-19

Памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса, открыли в Москве у Музея истории медицины Сеченовского университета. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:00

2021-09-17T15:00

2021-09-17T17:45

распространение коронавируса

общество

москва

сергей собянин

здоровье - общество

российская академия художеств

михаил мурашко

земля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750584152_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_55ae94045dd045b8eafa97da0e44665c.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Памятник врачам, которые борются с пандемией коронавируса, открыли в Москве у Музея истории медицины Сеченовского университета.Памятник представляет собой монументальную стелу. На лицевой части установлена посвятительная надпись: "Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19". На стеле размещена выполненная из бронзы скульптурная композиция, которая рассказывает о героизме врачей различных специализаций: медсестры, врача-реаниматолога и медика-исследователя, создателя противовирусной вакцины. За спинами врачей - планета Земля с меридианами и картой России. Памятник установлен по инициативе министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Автор монумента - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков."Москва приняла на себя главный удар пандемии. И уже многие месяцы система здравоохранения Москвы работает в мобилизационном режиме. Все городские службы оказывают полное содействие в том, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы вся система работала как часы. И это главная благодарность москвичей за то, что они чувствуют, что в самые сложные минуты врачи никогда не оставляют их без помощи, внимания, без того, чтобы оказать психологическую поддержку в трудную минуту и профессиональную качественную медицинскую помощь", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время церемонии.Мэр поблагодарил тех, кто выступил с инициативой по установке памятника. При этом, отметил он, главный памятник, "который поставили себе сами врачи и медработники, - это 1,5 миллиона вылеченных пациентов в Москве, десятки тысяч спасенных жизней". "Нынешний памятник символизирует очень сложный, очень трудный этап нашей жизни. Я уверен, что мы победим и пандемию, и любые другие трудности. Низкий поклон врачам", - сказал Собянин.Со своей стороны вице-премьер РФ Татьяна Голикова на открытии памятника подчеркнула важность чествования медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с пандемией. "Сегодня особое событие, которое связано с чествованием подвига медицинских работников, людей, которые с самых первых минут оказались на передовой в борьбе с невидимым врагом - пандемией коронавирусной инфекции, которая длится во всем мире уже полтора года", - сказала Голикова.Она отметила, что врачи делают все возможное для того, чтобы преодолеть пандемию и спасти человеческие жизни. "Наши уважаемые доктора, наши волонтеры, наши студенты, водители скорой медицинской помощи, медицинские сестры, нянечки, большая армия людей, которые так или иначе посвятили себя самому дорогому - спасению человеческой жизни", - добавила она.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также поблагодарил врачей и всех, кто боролся и продолжает бороться с пандемией - волонтеров, младший медицинский персонал, разработчиков вакцин и других. "На каждое поколение выпадает испытание, на наше выпало испытание пандемией. Мы столкнулись с неизвестной болезнью... несмотря на то, что каждый из нас испытывает чувство тревоги, чувство опасения, они вошли в "красные" зоны, начали оказывать помощь пациентам", - сказал Мурашко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/pamyatnik-1599674907.html

https://ria.ru/20200825/koronavirus-1576295693.html

москва

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, российская академия художеств, михаил мурашко, земля, салават щербаков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии