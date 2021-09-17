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СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем - РИА Новости, 17.09.2021
СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем
Подозреваемый в подрыве отдела полиции в Воронежской области при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщила журналистам официальный... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:59
2021-09-17T14:50
происшествия
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
нападение на отдел полиции под воронежем
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве отдела полиции в Воронежской области при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Мужчина подозревается в том, что убил знакомую семью на почве бытового конфликта и взорвал дверь отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области. В результате взрыва ранен сотрудник взвода ППС, его жизни ничего не угрожает. О его задержании в пятницу сообщило МВД."В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался житель села Волчанское Виктор Мирской. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сказала Петренко.По ее словам, в доме Мирского проводится обыск.Накануне подозреваемый, по данным следствия, сначала убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских (его жизнь сейчас вне опасности). После этого мужчина уехал в направлении Острогожска на "Ниве".Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ходе расправы над знакомой семьей мужчина, по предварительным данным, застрелил трех человек, среди которых был маленький ребенок. Соседи погибших рассказали РИА Новости, что семья была не из богатых и жила в селе давно, около 25 лет.
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происшествия, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф), нападение на отдел полиции под воронежем
13:59 17.09.2021 (обновлено: 14:50 17.09.2021)
 
СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

СК назвал имя подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве отдела полиции в Воронежской области при задержании оказал вооруженное сопротивление и был ранен, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Мужчина подозревается в том, что убил знакомую семью на почве бытового конфликта и взорвал дверь отдела полиции по Лискинскому району Воронежской области. В результате взрыва ранен сотрудник взвода ППС, его жизни ничего не угрожает. О его задержании в пятницу сообщило МВД.
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий… установлено местонахождение подозреваемого. Им оказался житель села Волчанское Виктор Мирской. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сказала Петренко.
По ее словам, в доме Мирского проводится обыск.
Мужчина у отделения полиции в городе Лиски Воронежской области
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Накануне подозреваемый, по данным следствия, сначала убил знакомую семью на почве бытового конфликта, а затем взорвал входную дверь в отдел полиции по Лискинскому району Воронежской области, ранив одного из полицейских (его жизнь сейчас вне опасности). После этого мужчина уехал в направлении Острогожска на "Ниве".
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, в ходе расправы над знакомой семьей мужчина, по предварительным данным, застрелил трех человек, среди которых был маленький ребенок. Соседи погибших рассказали РИА Новости, что семья была не из богатых и жила в селе давно, около 25 лет.
 
ПроисшествияВоронежская областьСледственный комитет России (СК РФ)Нападение на отдел полиции под Воронежем
 
 
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