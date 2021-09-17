https://ria.ru/20210917/vitamin-1750435091.html

Ученые выяснили, на что указывает покалывание в пальцах

Ученые выяснили, на что указывает покалывание в пальцах - РИА Новости, 17.09.2021

Ученые выяснили, на что указывает покалывание в пальцах

Покалывание и онемение пальцев рук и ног могут указывать на дефицит в организме человека жизненно важного витамина, пишет британское издание Express со ссылкой... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T01:11

2021-09-17T01:11

2021-09-17T11:43

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Покалывание и онемение пальцев рук и ног могут указывать на дефицит в организме человека жизненно важного витамина, пишет британское издание Express со ссылкой на результаты исследований ученых из Мичиганского университета здравоохранения.Речь идет о витамине B12. Его нехватка может вызвать повреждение нервов, что, в свою очередь, вызывает дискомфорт в руках и ногах.Онемение и покалывание, отмечают специалисты, не должны пугать, однако, если такие симптомы наблюдается слишком часто, следует обратиться к врачу, пройти обследование и начать лечение.В12 — водорастворимый витамин, который также называют кобаламин. Он не только отвечает за работу нервной системы, но участвует в выработке эритроцитов и ДНК. Дефицит этого питательного вещества может привести к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов.Ранее стало известно, что потолстевший и покрасневший язык может быть признаком дефицита витамина B12, нехватка которого повышает риск пернициозной анемии.

https://ria.ru/20210310/anemiya-1600542847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, витамины, здоровый образ жизни (зож)