ЦИК объяснил, в каких случаях при голосовании военных нет видеонаблюдения
Булаев: видеонаблюдение на выборах может не вестись по решению командира воинской части
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрансляции с установленных на избирательных участках камер видеонаблюдения в Ситуационном центре Общественной палаты РФ
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах может не применяться на участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает, что оно влияет на сохранение государственной тайны в отношении военнослужащих, таких участков немного, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"Согласно закону, видеонаблюдение не применяется на тех участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает для себя невозможным организовать видеонаблюдение на таких участках. У нас таких участков совсем мало, по Москве, думаю, штук 10, где командир воинских частей счел нецелесообразным применение видонаблюдения, потому что это влияет на сохранение государственной тайны в отношении военнослужащих, которые включены в списки избирателей", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос об отсутствии видеонаблюдения на некоторых участках.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".