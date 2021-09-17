https://ria.ru/20210917/videonablyudenie-1750574673.html

ЦИК объяснил, в каких случаях при голосовании военных нет видеонаблюдения

ЦИК объяснил, в каких случаях при голосовании военных нет видеонаблюдения - РИА Новости, 17.09.2021

ЦИК объяснил, в каких случаях при голосовании военных нет видеонаблюдения

Видеонаблюдение на выборах может не применяться на участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает, что оно влияет на сохранение... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:07

2021-09-17T17:07

2021-09-17T17:07

выборы в государственную думу

политика

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выборы в государственную думу

николай булаев

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Видеонаблюдение на выборах может не применяться на участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает, что оно влияет на сохранение государственной тайны в отношении военнослужащих, таких участков немного, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев."Согласно закону, видеонаблюдение не применяется на тех участках, где голосуют военнослужащие, если командир воинской части посчитает для себя невозможным организовать видеонаблюдение на таких участках. У нас таких участков совсем мало, по Москве, думаю, штук 10, где командир воинских частей счел нецелесообразным применение видонаблюдения, потому что это влияет на сохранение государственной тайны в отношении военнослужащих, которые включены в списки избирателей", - сказал Булаев журналистам, отвечая на вопрос об отсутствии видеонаблюдения на некоторых участках.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев, россия