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Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными
Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными - РИА Новости, 17.09.2021
Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными
Бюллетени из ящика надомного голосования участковой избирательной комиссии №3487 в Москве признаны недействительными, потому что во время обхода избирателей... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T20:20
2021-09-17T20:20
2021-09-17T20:20
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политика
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мосгоризбирком
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бюллетени из ящика надомного голосования участковой избирательной комиссии №3487 в Москве признаны недействительными, потому что во время обхода избирателей переносная урна открылась и бюллетени рассыпались, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Председатель УИК ранее поясняла, что урна открылась во время обхода, и члены комиссии, проводившие надомное голосование, по неопытности просто сложили бюллетени в урну."МГИК провела проверку сообщения. Информация подтвердилась. По данным УИК №3487, во время обхода избирателей, голосующих на дому, переносная урна открылась и бюллетени рассыпались. Принято решение об аннулировании данного избирательного ящика, а все находившиеся в нем бюллетени признаны недействительными", - говорится в сообщении.
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политика, москва, выборы в государственную думу, telegram (приложение), мосгоризбирком
Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными
Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны надомного голосования недействительными