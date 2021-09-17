https://ria.ru/20210917/urna-1750611006.html

Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными

Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными - РИА Новости, 17.09.2021

Мосгоризбирком признал бюллетени из открытой урны недействительными

Бюллетени из ящика надомного голосования участковой избирательной комиссии №3487 в Москве признаны недействительными, потому что во время обхода избирателей... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T20:20

2021-09-17T20:20

2021-09-17T20:20

выборы в государственную думу

политика

москва

выборы в государственную думу

telegram (приложение)

мосгоризбирком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750477365_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_febb32e69b335a4e5a251e4635e1d324.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Бюллетени из ящика надомного голосования участковой избирательной комиссии №3487 в Москве признаны недействительными, потому что во время обхода избирателей переносная урна открылась и бюллетени рассыпались, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.Председатель УИК ранее поясняла, что урна открылась во время обхода, и члены комиссии, проводившие надомное голосование, по неопытности просто сложили бюллетени в урну."МГИК провела проверку сообщения. Информация подтвердилась. По данным УИК №3487, во время обхода избирателей, голосующих на дому, переносная урна открылась и бюллетени рассыпались. Принято решение об аннулировании данного избирательного ящика, а все находившиеся в нем бюллетени признаны недействительными", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210917/pachka-1750600616.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, выборы в государственную думу, telegram (приложение), мосгоризбирком