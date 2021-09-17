https://ria.ru/20210917/uran-1750439995.html

CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана

CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана - РИА Новости, 17.09.2021

CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана

Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:02

2021-09-17T04:02

2021-09-17T04:08

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

магатэ

ким чен ын

японское море

мун чжэ ин

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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил телеканалу, что на изображениях, сделанных компанией Maxar, видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.Он добавил, что ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что обнаружило признаки предположительного возобновления Северной Кореей с июля работы ядерного реактора в Йонбёне, который бездействовал с декабря 2018 года. Среди признаков – сброс охлаждающей жидкости и использование близлежащей лаборатории, где плутоний отделяют от отработанного ядерного топлива.

https://ria.ru/20200914/kndr-1577207157.html

кндр (северная корея)

южная корея

японское море

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в мире, кндр (северная корея), южная корея, магатэ, ким чен ын, японское море, мун чжэ ин