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CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана - РИА Новости, 17.09.2021
CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T04:02
2021-09-17T04:08
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
магатэ
ким чен ын
японское море
мун чжэ ин
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил телеканалу, что на изображениях, сделанных компанией Maxar, видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.Он добавил, что ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что обнаружило признаки предположительного возобновления Северной Кореей с июля работы ядерного реактора в Йонбёне, который бездействовал с декабря 2018 года. Среди признаков – сброс охлаждающей жидкости и использование близлежащей лаборатории, где плутоний отделяют от отработанного ядерного топлива.
https://ria.ru/20200914/kndr-1577207157.html
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южная корея
японское море
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, магатэ, ким чен ын, японское море, мун чжэ ин
04:02 17.09.2021 (обновлено: 04:08 17.09.2021)
 
CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана

CNN: спутниковые снимки говорят о расширении КНДР своего объекта по обогащению урана

© Flickr / NNSANews Бочка с низкообогащенным ураном
Бочка с низкообогащенным ураном - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Flickr / NNSANews
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ВАШИНГТОН, 17 сен - РИА Новости. Новые спутниковые снимки показывают, что КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил телеканалу, что на изображениях, сделанных компанией Maxar, видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.

"Последнее расширение в Йонбёне, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", - отметил Льюис.

Он добавил, что ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.

"Новая площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов", - заявил эксперт.

КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.
Ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, КНДР - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября 2020, 13:02
В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что обнаружило признаки предположительного возобновления Северной Кореей с июля работы ядерного реактора в Йонбёне, который бездействовал с декабря 2018 года. Среди признаков – сброс охлаждающей жидкости и использование близлежащей лаборатории, где плутоний отделяют от отработанного ядерного топлива.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяМАГАТЭКим Чен ЫнЯпонское мореМун Чжэ Ин
 
 
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