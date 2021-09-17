04:02 17.09.2021 (обновлено: 04:08 17.09.2021)
CNN: КНДР расширяет объект по производству обогащенного урана
CNN: спутниковые снимки говорят о расширении КНДР своего объекта по обогащению урана
Эксперт по вооружениям и профессор Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюис заявил телеканалу, что на изображениях, сделанных компанией Maxar, видно, что на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне идет строительство завода по обогащению урана. Это, по мнению эксперта, может позволить КНДР увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.
"Последнее расширение в Йонбёне, вероятно, отражает планы по увеличению производства ядерных материалов для производства оружия", - отметил Льюис.
Он добавил, что ранее на объекте были предприняты усилия по увеличению площадей, что позволяет разместить на нем больше центрифуг для обогащения.
"Новая площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения еще тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащенного урана на 25 процентов", - заявил эксперт.
КНДР в среду провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Ракеты пролетели примерно 800 километров при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал. До этого - 11 и 12 сентября - Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал пуски провокацией, что вызвало критику со стороны КНДР.
14 сентября 2020, 13:02В МАГАТЭ заявили, что Северная Корея обогащает уран в Йонбене
Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что обнаружило признаки предположительного возобновления Северной Кореей с июля работы ядерного реактора в Йонбёне, который бездействовал с декабря 2018 года. Среди признаков – сброс охлаждающей жидкости и использование близлежащей лаборатории, где плутоний отделяют от отработанного ядерного топлива.