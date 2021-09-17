23:29 17.09.2021 (обновлено: 23:30 17.09.2021)
Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"
Зеленский утвердил документ о развитии армии, одна из его целей – отпор "агрессии России"
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень, одним из его основных направлений названо "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ".
В первой части бюллетеня изложены итоги оборонной реформы, которая реализовывалась в 2016-2020 годах, а также описано видение среды безопасности до 2030 года. Во второй части определены основные направления реализации военной политики Украины, перспективная модель ВСУ и других составляющих сил обороны, а также требования к ее построению.
В частности указано, что одним из основных направлений военной политики Украины будет "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности страны в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами".
Также будут разработаны план обороны, стратегический план применения ВС и других составляющих сил обороны. Утверждается, что Украина будет внедрять передовой опыт, принципы и стандарты НАТО, "участвовать в совместных операциях и учениях для достижения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности".
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Согласно документу, силы обороны Украины до 2030 года должны быть объединены единым руководством и состоять из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, "оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, быть проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности".
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.