https://ria.ru/20210917/ukraina-1750626594.html

Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"

Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России" - РИА Новости, 17.09.2021

Киев назвал одной из целей своей военной политики отпор "агрессии России"

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень, одним из его основных направлений названо "обеспечение отпора и сдерживания... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T23:29

2021-09-17T23:29

2021-09-17T23:30

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КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегический оборонный бюллетень, одним из его основных направлений названо "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ".В первой части бюллетеня изложены итоги оборонной реформы, которая реализовывалась в 2016-2020 годах, а также описано видение среды безопасности до 2030 года. Во второй части определены основные направления реализации военной политики Украины, перспективная модель ВСУ и других составляющих сил обороны, а также требования к ее построению.В частности указано, что одним из основных направлений военной политики Украины будет "обеспечение отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, восстановления суверенитета и территориальной целостности страны в пределах государственной границы, предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами".Также будут разработаны план обороны, стратегический план применения ВС и других составляющих сил обороны. Утверждается, что Украина будет внедрять передовой опыт, принципы и стандарты НАТО, "участвовать в совместных операциях и учениях для достижения критериев членства в Альянсе с последующей интеграцией в евроатлантические структуры безопасности".Согласно документу, силы обороны Украины до 2030 года должны быть объединены единым руководством и состоять из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, "оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, быть проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности".Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20210915/nato-1750181232.html

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в мире, киев, москва, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, россия