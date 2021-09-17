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"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 17.09.2021
"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T05:42
2021-09-17T13:48
в мире
украина
виктор янукович
владимир зеленский
верховная рада украины
надежда савченко
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору Януковичу. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Бывший парламентарий, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. "Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.)? Мне очень интересно знать", — отметила она.По словам Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и "бить кулачком", обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать."Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича", — предупредила Савченко.В четверг стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html
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в мире, украина, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины, надежда савченко
05:42 17.09.2021 (обновлено: 13:48 17.09.2021)
 
"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского

Депутат Рады Савченко сравнила ситуацию с ценами на газ на Украине с капканом

© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору Януковичу. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Бывший парламентарий, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. "Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.)? Мне очень интересно знать", — отметила она.
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В "Нафтогазе Украины" пожаловались на высокие цены на газ
По словам Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и "бить кулачком", обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать.
"Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича", — предупредила Савченко.
В четверг стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
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В миреУкраинаВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНадежда Савченко
 
 
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