05:42 17.09.2021 (обновлено: 13:48 17.09.2021)
"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского
Депутат Рады Савченко сравнила ситуацию с ценами на газ на Украине с капканом
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору Януковичу. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Бывший парламентарий, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. "Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.)? Мне очень интересно знать", — отметила она.
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По словам Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и "бить кулачком", обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать.
"Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича", — предупредила Савченко.
В четверг стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.
Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
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