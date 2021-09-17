https://ria.ru/20210917/ukraina-1750442644.html

"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского

"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского - РИА Новости, 17.09.2021

"Позавидует Януковичу": Савченко выступила с предупреждением для Зеленского

Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T05:42

2021-09-17T05:42

2021-09-17T13:48

в мире

украина

виктор янукович

владимир зеленский

верховная рада украины

надежда савченко

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Высокие рыночные цены на газ и жесткие законы могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский "позавидует" бывшему главе государства Виктору Януковичу. Такое мнение в эфире телеканала "Первый независимый" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.Бывший парламентарий, комментируя ситуацию с ценами на газ на Украине, выразила сомнение в том, что потребители в стране смогут покупать топливо по его текущей рыночной стоимости. "Как мы сможем приобретать по тысяче (долларов за тысячу кубометров. — Прим. ред.)? Мне очень интересно знать", — отметила она.По словам Савченко, на Украине прекрасно понимают, что Зеленский в данной ситуации будет пиариться и "бить кулачком", обещая не допустить повышения цен на газ для населения, при этом разницу с рыночной ценой будет оплачивать местные власти. По ее словам, в этом случае региональные власти попросту не смогут нормально функционировать."Поэтому необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют. И если Зеленский при этом действительно запустит закон, по которому украинцев будут выкидывать за неоплату коммуналки из квартир, то он, наверное, позавидует судьбе Януковича", — предупредила Савченко.В четверг стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров. В среду торги закрылись на уровне 796 долларов, а расчет замер на 861 долларе. При этом в течение дня котировки достигали рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров.Аналитики связывали стремительный взлет стоимости топлива с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.

https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html

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в мире, украина, виктор янукович, владимир зеленский, верховная рада украины, надежда савченко