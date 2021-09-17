https://ria.ru/20210917/ucheniya-1750493533.html

Российские войска вернутся в свои части после учений "Запад-2021"

Российские войска вернутся в свои части после учений "Запад-2021" - РИА Новости, 17.09.2021

Российские войска вернутся в свои части после учений "Запад-2021"

Войска Западного военного округа (ЗВО), задействованные в стратегических маневрах "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино, возвращаются в пункты... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T11:57

2021-09-17T11:57

2021-09-17T11:57

безопасность

брянская область

белоруссия

россия

"запад-2021" (военные учения)

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Войска Западного военного округа (ЗВО), задействованные в стратегических маневрах "Запад-2021" на нижегородском полигоне Мулино, возвращаются в пункты постоянной дислокации в Воронежскую, Московскую, Курскую, Ивановскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую, Тамбовскую и Брянскую области, сообщает в пятницу Минобороны РФ."В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы. Свыше пяти эшелонов уже находятся в движении, три соединения уже прибыли в пункты постоянной дислокации и занялись обслуживанием вооружения и военной техники. В ходе дальнейшего перемещения военнослужащие и подразделения совершат марши комбинированным способом, преодолев при этом расстояние от 500 до 1500 километров", - говорится в релизе.Всего в учении "Запад-2021" на территории России и Белоруссии приняли участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.По данным Минобороны, максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышало 6400 военнослужащих.Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

https://ria.ru/20210913/ucheniya-1749913374.html

https://ria.ru/20210914/piramida-1750064494.html

брянская область

белоруссия

россия

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безопасность, брянская область, белоруссия, россия, "запад-2021" (военные учения)