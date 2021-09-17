https://ria.ru/20210917/ucheniya-1750375842.html

"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России

"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России - РИА Новости, 17.09.2021

"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России

Американские сухопутные войска проведут очередной этап учений в рамках перспективного проекта "Конвергенция" — Пентагон планирует связать в единую сеть... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:00

2021-09-17T08:01

безопасность

технологии

калининград

сша

нато

министерство обороны сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730969920_0:0:2732:1536_1920x0_80_0_0_150925202892d762bbe88a01786fa0a7.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Американские сухопутные войска проведут очередной этап учений в рамках перспективного проекта "Конвергенция" — Пентагон планирует связать в единую сеть пилотируемую и беспилотную авиацию, разведывательные средства, наземные подразделения и боевые корабли. Обмениваться информацией тысячи участников операции смогут за считанные секунды. В результате в США рассчитывают добиться превосходства над армиями России и Китая. Об особенностях программы — в материале РИА Новости.Ставка на интеллектГлавная цель "Конвергенции" — массовое применение в бою максимально автономных комплексов, которые самостоятельно обнаружат цели и решат, когда их уничтожить. Впервые эту концепцию испытали год назад на полигоне Юма в Аризоне. Тогда опробовали более трех десятков перспективных технологий.Например, воздушный дрон сам засек и распознал на поле боя танк Т-72. Однако расстояние до мишени оказалось слишком велико для удара с БПЛА, поэтому аппарат загрузил и передал координаты через тактическую сеть на командный пункт. Оператор одобрил выводы машины, и цель уничтожили артиллерией.В 2020-м в испытаниях участвовали в основном ученые, инженеры и программисты, сейчас за дело возьмутся военнослужащие. С 12 октября по 10 ноября в учениях задействуют около семи тысяч человек, включая 900 специалистов, отвечающих за сбор и анализ информации. Еще одно важная особенность — расширенный состав группировки: к сухопутным подразделениям присоединятся летчики, моряки и морпехи.К тому же если в прошлом году проверяли лишь надежность и работоспособность компонентов системы, то этой осенью технику проверят в условиях, приближенных к боевым. По легенде учений американцам противостоит близкий по силе противник — к таким сегодня можно отнести только российскую и китайские армии.Семь сценариевПентагон отработает несколько сценариев. Сначала предполагается применение разведывательных БПЛА, спутников на низкой орбите, радиотехнической разведки и спецназа — словом, всего, что даст командованию актуальную информацию о месте предстоящей операции. Второй этап посвящен отражению ракетного удара противника глубокоэшелонированной системой ПВО.Затем объединенные силы контратакуют вражеские позиции высокоточным оружием, беспилотной и пилотируемой авиацией, корабельными комплексами, а также точечными ударами спецподразделений. После этого этапа военные отработают снабжение войск с использованием робототехнических средств. В частности, самолеты будут дозаправляться в воздухе от дронов MQ-25.Далее проведут повторную разведку поля боя и позиций условного противника — на этот раз с помощью полностью автономных беспилотных платформ, которые обнаружат и идентифицируют учебные цели. Подключатся десантники с системой дополненной реальности Integrated Visual Augmentation System (IVAS). Это специальные очки, на стеклах которых в реальном времени отображается актуальная информация. Наконец ударные беспилотники уничтожат наземную цель без участия человека.Полный список технических новинок засекречен. Известно, что в полевых условиях впервые опробуют прототип перспективного комплекса ПВО малой дальности, стреляющего пучком направленной энергии. Кроме того, задействуют истребители F-35 и бомбардировщики B-1, корабли с ракетами-перехватчиками SM-6, а также колесную и гусеничную технику с дистанционным управлением.Взломать оборону"Сухопутные войска научились получать гораздо больше информации о боевой обстановке, — рассказал журналистам бригадный генерал Джон Рафферти. — Что еще важнее, удалось значительно увеличить скорость обмена информацией между участниками боевой операции. Сейчас мы работаем над объединенной вседоменной системой командования и контроля, которая свяжет разведывательные средства с ударными комплексами, а также обеспечит надежную связь между военнослужащими на всех уровнях".По его словам, на учениях войска будут искать наиболее эффективные способы прорыва "зон запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial, A2/AD). Так в Пентагоне называют территорию противника, надежно прикрытую мощной системой ПВО, противокорабельными ракетами, береговыми и оперативно-тактическими ударными комплексами, средствами радиоэлектронной борьбы. В НАТО считают, что авиация и флот в случае столкновения понесут здесь крайне высокие потери.Прорывать оборону предстоит недавно созданным многодоменным оперативным группам (Multi-DomainTask Force, MDTF). Их состав и численность зависят от масштабов боевой операции и особенностей театра военных действий. Основная ударная сила — системы залпового огня, высокоточные ракеты и в перспективе — гиперзвуковое оружие. MDTF — наиболее технически оснащенные подразделения армии США, поэтому именно они испытают новинки американской оборонки. Также в предстоящих маневрах задействуют 82-ю воздушно-десантную дивизию.Примечательно, что к A2/AD США относят значительную часть береговой линии Китая и Калининградскую область России. По мнению западных военных экспертов, размещенные под Калининградом оперативно-тактические комплексы "Искандер" в связке с зенитно-ракетными системами С-400 и противокорабельными береговыми комплексами "Бастион" надежно защитят анклав от любого нападения.

https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html

https://ria.ru/20210818/protivorakety-1746121845.html

https://ria.ru/20210717/rakety-1741570560.html

калининград

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, калининград, сша, нато, министерство обороны сша, россия