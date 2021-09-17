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В Омске эвакуировали избирательный участок
В Омске эвакуировали избирательный участок - РИА Новости, 17.09.2021
В Омске эвакуировали избирательный участок
Ложная тревога стала причиной эвакуации избирательного участка №264 в Омске, в школе №98 сработала пожарная сигнализация, но пожара не было, пояснили в... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T17:58
2021-09-17T17:58
выборы в государственную думу
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 17 сен – РИА Новости. Ложная тревога стала причиной эвакуации избирательного участка №264 в Омске, в школе №98 сработала пожарная сигнализация, но пожара не было, пояснили в избиркоме региона.Сообщение об инциденте в школе появилось в Telegram-канале депутата Омского горсовета от партии КПРФ Дмитрия Петренко в пятницу днем. Депутат разместил видео, на котором члены избирательной комиссии эвакуируются, работает пожарная тревога. В пресс-службе МЧС по Омской области РИА Новости пояснили, что возгорания в школе №98 не было, спасатели выезжали на место, но никакого источника возгорания обнаружено не было – сработала пожарная сигнализация."Пожара не было. Сегодня около часа дня сработала противопожарная сигнализация на избирательном участке номер 264… Организованно была проведена эвакуация членов избирательной комиссии вместе с документацией и избирательными ящиками. После проверки состояния противопожарной безопасности в этом помещении выяснилось, что это была ложная тревога", - цитирует пресс-служба избирательной комиссии Омской области заместителя председателя Михаила Мордовина.По его словам, все члены избирательной комиссии вернулись на свои места, избирательный участок продолжил работу в штатном режиме.По уточнённым данным избиркома Омской области, на 15.00 местного времени (12.00 мск) самая большая явка в Омске - 8,29% - зафиксирована одном из пяти округов, в Центральном. В Омской области активнее всего из 32 районов голосует Крутинский район, здесь избирательные бюллетени получили 22,93% человек.Ранее облизбирком сообщил, что в Омской области на 12.00 мск проголосовали 8,5% избирателей.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области, кроме депутатов Государственной думы и областного парламента, в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных.
https://ria.ru/20210917/peskov-1750504866.html
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происшествия, омск, омская область
17:58 17.09.2021
 
В Омске эвакуировали избирательный участок

В Омске эвакуировали избирательный участок из-за ложной тревоги

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОМСК, 17 сен – РИА Новости. Ложная тревога стала причиной эвакуации избирательного участка №264 в Омске, в школе №98 сработала пожарная сигнализация, но пожара не было, пояснили в избиркоме региона.
Сообщение об инциденте в школе появилось в Telegram-канале депутата Омского горсовета от партии КПРФ Дмитрия Петренко в пятницу днем. Депутат разместил видео, на котором члены избирательной комиссии эвакуируются, работает пожарная тревога. В пресс-службе МЧС по Омской области РИА Новости пояснили, что возгорания в школе №98 не было, спасатели выезжали на место, но никакого источника возгорания обнаружено не было – сработала пожарная сигнализация.
"Пожара не было. Сегодня около часа дня сработала противопожарная сигнализация на избирательном участке номер 264… Организованно была проведена эвакуация членов избирательной комиссии вместе с документацией и избирательными ящиками. После проверки состояния противопожарной безопасности в этом помещении выяснилось, что это была ложная тревога", - цитирует пресс-служба избирательной комиссии Омской области заместителя председателя Михаила Мордовина.
По его словам, все члены избирательной комиссии вернулись на свои места, избирательный участок продолжил работу в штатном режиме.
По уточнённым данным избиркома Омской области, на 15.00 местного времени (12.00 мск) самая большая явка в Омске - 8,29% - зафиксирована одном из пяти округов, в Центральном. В Омской области активнее всего из 32 районов голосует Крутинский район, здесь избирательные бюллетени получили 22,93% человек.
Ранее облизбирком сообщил, что в Омской области на 12.00 мск проголосовали 8,5% избирателей.
Голосование проходит с 17 по 19 сентября. В Омской области, кроме депутатов Государственной думы и областного парламента, в 22 из 32 районов проходят довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1759 избирательных участков, из них 1734 постоянных и 25 временных.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 12:45Выборы в Государственную думу
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об очереди на избирательный участок
 
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