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Более 60 тематических избирательных участков открылись в Тульской области
Более 60 тематических избирательных участков открылись в Тульской области - РИА Новости, 17.09.2021
Более 60 тематических избирательных участков открылись в Тульской области
Более 60 именных избирательных участков открылись в Тульской области, на многих из них избирателей ждет культурная программа – мастер-класс по росписи... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T10:29
2021-09-17T10:29
общество
тульская область
ясная поляна
госдума рф
лев толстой (писатель)
"куликово поле"
рамн
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Более 60 именных избирательных участков открылись в Тульской области, на многих из них избирателей ждет культурная программа – мастер-класс по росписи Филимоновской игрушки и выставка, посвященная жизни вирусолога Михаила Чумакова, рассказал журналистам председатель облизбиркома Павел Веселов."Региональная особенность выборов в Тульской области – именные избирательные участки. На этих выборах будут работать более 60 именных и тематических избирательных участков. Избирательные участки "Куликово поле", "Филимоновская игрушка", "Белевская пастила", "Тула самоварная", "Тула пряничная", "Тула гармонная", "Лев Толстой", "Поленовская осень" и многие другие подготовили интересные программы для избирателей", - цитирует Веселова пресс-служба.По данным облизбиркома, на избирательном участке "Филимоновская игрушка" (поселок Одоев) можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками. На участке "Белевская пастила" (город Белев) раскроют секрет приготовления местного лакомства. На участках "Тула самоварная" и "Тула пряничная" вспомнят традиции тульского чаепития. А на участке "Лев Толстой" (деревня Ясная Поляна) избирателям предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение писателя. Здесь же традиционно будут голосовать потомки Толстого.Особое внимание будет приковано к избирательному участку имени академика, вирусолога Михаила Чумакова – уроженца поселка Епифань Тульской области, информирует облизбирком. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудники института разработали вакцину от COVID-19 "КовиВак". В дни голосования – 18 и 19 сентября – рядом с избирательным участком будет работать выездной пункт вакцинации, где избиратели смогут привиться от коронавирусной инфекции. В помещении УИК развернется выставка о жизни Чумакова.Традиция создания именных избирательных участков зародилась в Тульской области 10 лет назад – на выборах депутатов Госдумы в 2011 году. "Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области", - говорится в сообщении облизбиркома.Жители Тульской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ и губернатора региона.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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общество, тульская область, ясная поляна, госдума рф, лев толстой (писатель), "куликово поле", рамн, россия
10:29 17.09.2021
 
Более 60 тематических избирательных участков открылись в Тульской области

Более 60 именных и тематических избирательных участков открылись в Тульской области

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Более 60 именных избирательных участков открылись в Тульской области, на многих из них избирателей ждет культурная программа – мастер-класс по росписи Филимоновской игрушки и выставка, посвященная жизни вирусолога Михаила Чумакова, рассказал журналистам председатель облизбиркома Павел Веселов.
"Региональная особенность выборов в Тульской области – именные избирательные участки. На этих выборах будут работать более 60 именных и тематических избирательных участков. Избирательные участки "Куликово поле", "Филимоновская игрушка", "Белевская пастила", "Тула самоварная", "Тула пряничная", "Тула гармонная", "Лев Толстой", "Поленовская осень" и многие другие подготовили интересные программы для избирателей", - цитирует Веселова пресс-служба.
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Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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По данным облизбиркома, на избирательном участке "Филимоновская игрушка" (поселок Одоев) можно будет не только познакомиться с историей старинного народного промысла, но и расписать игрушку своими руками. На участке "Белевская пастила" (город Белев) раскроют секрет приготовления местного лакомства. На участках "Тула самоварная" и "Тула пряничная" вспомнят традиции тульского чаепития. А на участке "Лев Толстой" (деревня Ясная Поляна) избирателям предложат принять участие в альтернативном голосовании и выбрать любимое произведение писателя. Здесь же традиционно будут голосовать потомки Толстого.
Особое внимание будет приковано к избирательному участку имени академика, вирусолога Михаила Чумакова – уроженца поселка Епифань Тульской области, информирует облизбирком. Чумаков был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудники института разработали вакцину от COVID-19 "КовиВак". В дни голосования – 18 и 19 сентября – рядом с избирательным участком будет работать выездной пункт вакцинации, где избиратели смогут привиться от коронавирусной инфекции. В помещении УИК развернется выставка о жизни Чумакова.
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Процедура выборов в Государственную думу РФ
Традиция создания именных избирательных участков зародилась в Тульской области 10 лет назад – на выборах депутатов Госдумы в 2011 году. "Именные участки не только напоминают о богатой истории тульского края. Растет электоральная активность. Явка избирателей на именных участках традиционно фиксируется выше, чем на обычных. Теперь такие участки существуют в каждом районе Тульской области", - говорится в сообщении облизбиркома.
Жители Тульской области 17-19 сентября выбирают депутатов Госдумы РФ и губернатора региона.
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ОбществоТульская областьЯсная ПолянаГосдума РФЛев Толстой (писатель)"Куликово поле"РАМНРоссия
 
 
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