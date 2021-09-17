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В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки

В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки - РИА Новости, 17.09.2021

В восьми из десяти регионов Сибири открылись все избирательные участки

Все избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа открылись в восемь утра по местному времени (4.00 мск). Из-за разницы в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T04:16

2021-09-17T04:16

2021-09-17T04:31

выборы в государственную думу

политика

справки

алтайский край

абаза

омская область

шолбан кара-оол

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Все избирательные участки в восьми из десяти регионов Сибирского федерального округа открылись в восемь утра по местному времени (4.00 мск). Из-за разницы в часовых поясах в Иркутской области голосование стартовало в 3.00 мск, а в Омской области оно начнется в 5.00 мск.В Иркутской области 17, 18 и 19 сентября кроме выборов депутатов Государственной думы пройдут дополнительные выборы в законодательное собрание региона по трем округам, а также 90 муниципальных кампаний. Голосование будет проходить с 8.00 до 20.00 все три дня на всех участках, кроме СИЗО и больниц, где голосование состоится только 19 сентября. Численность избирателей на 1 июля 2021 года в Иркутской области составила 1 848 932 человека. Видеонаблюдение будет вестись на 860 участках, в остальных установят видеорегистраторы. Доступ к съемке получат все кандидаты и партии, избирательные комиссии всех уровней, а также члены Общественной палаты региона.Тува, кроме депутатов Госдумы, будет выбирать главу республики. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности был назначен Владислав Ховалыг. Всего на пост главы правительства претендуют пять кандидатов: Владислав Ховалыг от "Единой России", специалист центра организации дорожного движения Андрей Сат от Партии роста, представительница КПРФ Чойгана Седен-оол, представитель "Зеленых" Айланмаа Кан-оол и Владимир Чесноков от "Коммунистов России".Также, помимо досрочных выборов главы республики, в Туве пройдут дополнительные выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений. По данным избиркома на 1 июля 2021 года, численность избирателей составила 199 тысяч 161.Жители Красноярского и Алтайского краев, Омской и Томской областей в единый день голосования также выберут депутатов региональных парламентов. В Иркутской области, Кузбассе и республике Алтай состоятся довыборы в местные заксобрания. В Кузбассе жителям региона предстоят избрать депутатов законодательного собрания по Мысковскому округу, а в 17 городах и районах области пройдут и выборы депутатов местных советов. В республике Алтай выберут депутата госсобрания региона по одномандатному округу 25, также состоятся муниципальные выборы.В Хакасии кроме выборов в Госдуму проводятся еще 27 местных выборов. Наиболее крупные – это выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе.В Новосибирской области в выборах депутатов Госдумы, а также в муниципальных выборах смогут принять участие 2,153 миллиона избирателей. В этом году в Новосибирской области будет работать общественный центр видеонаблюдения, организованный Общественной палатой Новосибирской области. В Омской области в предстоящие три дня кроме депутатов Государственной Думы и областного парламентов в 22 из 32 районов пройдут довыборы депутатов городских и сельских поселений. Всего в регионе будут работать 1759 избирательных участков, из них 1734 – постоянных и 25 временных. В дни голосования в Омске на главной площади города пройдет концерт, приуроченный ко Дню города, празднование которого из-за коронавируса решили растянуть на неделю, чтобы избежать массового скопления людей. Вечером 17 сентября на Соборной площади Омска выступят Filatov & Karas, а 18 сентября на том же месте – Владимир Пресняков-младший.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210917/otkaz-1750438792.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750437103.html

https://ria.ru/20210917/tsentr-1750435496.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750436918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, справки, алтайский край, абаза, омская область, шолбан кара-оол, госдума рф, владимир пресняков, владислав ховалыг